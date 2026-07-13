Mercato - Un joueur de l'équipe de France au PSG : Un dernier détail à régler après la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Lucas Digne, l'histoire est en passe de reprendre. C'est la tendance qui circule dans la presse spécialisée ces dernières heures. L'international français qui fêtera ses 33 ans le 20 juillet prochain va retrouver le Paris Saint-Germain après la Coupe du monde 2026. Néanmoins, le feuilleton n'est pas si avancé que ce qui se dit dans les médias selon Olivier Tallaron.

Le Paris Saint-Germain et Lucas Digne vont-ils relancer leur collaboration dix ans après la séparation ? En 2016, alors qu'il sortait d'une pige en prêt à la Roma sous les ordres de Rudi Garcia, le latéral gauche s'engageait en faveur du FC Barcelone. Et depuis, l'international français a bien voyagé entre la Catalogne, Liverpool à Everton et Birmingham où il évolue depuis 2022 à Aston Villa. Prolongé l'été dernier jusqu'en juin 2028 chez les Villans, Digne devrait cependant changer à nouveau d'air une fois la Coupe du monde terminée.

Le dossier Digne n'est pas encore bouclé Que ce soit The Daily Mail, Foot Mercato, L'Equipe, le journaliste Fabrizio Romano ou encore RMC Sport, toutes ces sources ont fait évoqué le retour imminent de Lucas Digne au PSG. Les dirigeants parisiens devraient lever sa clause libératoire incluse dans son contrat à Aston Villa qui est inférieure à 10M€ afin de faire signer un contrat de trois saisons à l'arrière latéral de l'équipe de France. Néanmoins, selon les informations d'Olivier Tallaron, tout ne serait pas encore finalisé dans le dossier Lucas Digne.