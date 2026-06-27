Mercato : Ce phénomène du PSG va rejoindre un autre club de Ligue 1 ?

Alexis Brunet

Ce samedi, Famalicão a officiellement annoncé l’arrivée de Mathys Jangeal, grand espoir du PSG. Il pourrait d’ailleurs ne pas être le seul jeune joueur du club de la capitale à aller voir ailleurs cet été. Emmanuel Mbemba est notamment dans le viseur de Bournemouth qui aimerait le recruter puis le prêter au FC Lorient pour qu’il puisse s’aguerrir un peu.

Depuis des années, le PSG a souvent eu le malheur de voir partir certains de ses meilleurs jeunes joueurs. Une habitude que Paris a un peu perdue avec l’arrivée de Luis Enrique, qui n’hésite pas à donner sa chance aux jeunes. Malgré la présence de l’Espagnol, certains décident encore d’aller voir ailleurs pour tenter de s’imposer et c’est notamment le cas de Mathys Jangeal qui s’est engagé ce samedi avec Famalicão au Portugal.

Emmanuel Mbemba intéresse Bournemouth Mais Mathys Jangeal ne devrait pas être le seul jeune joueur à quitter le PSG cet été. En fin de contrat, Emmanuel Mbemba se dirige lui aussi vers un départ et il intéresse notamment le Bayern Munich et Arsenal. Selon la BBC, Bournemouth tenterait également de l’attirer du côté de la Premier League et aimerait le prêter à Lorient, qui partage le même propriétaire, pour qu’il puisse emmagasiner de l’expérience avant de possiblement revenir chez les Cherries.