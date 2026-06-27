OM - Mason Greenwood : Son transfert bouclé grâce à un champion du monde ?

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood se rapproche d’un départ en ce début de mercato estival. L’Olympique de Marseille a besoin de vendre et il semble avoir été choisi pour renflouer les caisses, avec un transfert vers l’AS Roma qui se précise de jour en jour. A en croire les dernières indiscrétions, cela pourrait rapporter entre 40 et 50M€ au club phocéen.

Deux saisons et puis s’en va ? Après 48 buts en 81 matchs toutes compétitions confondues, Mason Greenwood devrait quitter l’OM. Son avenir est en effet le gros feuilleton de ce mercato estival, avec la presse italienne qui évoque un transfert vers l’AS Roma depuis plusieurs semaines déjà

La Roma attend Greenwood Il existerait déjà un accord entre le club de Serie A et l’entourage du joueur, avec notamment un salaire de base de 4,5M€ hors bonus. La durée du contrat va de cinq ans à quatre ans avec une saison supplémentaire en option et son salaire devrait vraisemblablement évoluer jusqu’à dépasser les 6M€ hors bonus. Reste à trouver un accord entre les deux clubs et c’est justement là que ça coince. L’OM réclamerait en effet entre 50 et 55M€, ce qui ferait de Mason Greenwood la plus grosse vente de son histoire. Trop pour l’AS Roma, qui viserait plutôt une indemnité autour des 40M€.