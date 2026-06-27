Mercato - L’OM a reçu une offre pour Mason Greenwood : «C’est presque un manque de respect»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Mason Greenwood devrait faire ses valises et quitter l’OM. Le club phocéen ayant besoin d’argent, se séparer de l’Anglais apparait aujourd’hui comme une évidence. Toutefois, à Marseille, il n’est pas question de vendre le numéro 10 olympien à n’importe quel prix. L’OM aurait ainsi de grosses attentes et voilà qu’une offre récemment reçue pour Greenwood serait loin de celles-ci.

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, il ne devrait pas le rester. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2029, le club phocéen est quasiment aujourd’hui contraint de se séparer de l’Anglais étant donné ses besoins financiers. A Marseille, on aurait ainsi fixé le prix à 55M€, bonus compris, pour Mason Greenwood. Et voilà que pour le moment, les clubs intéressés par le Marseillais seraient très loin de ce montant.

« Fenerbahce ne proposerait que 30M€ à l’OM » Annoncé loin de l’OM cet été, Mason Greenwood plairait notamment à l’AS Rome ainsi qu’à Fenerbahce. Au micro de RMC, le journaliste Florent Germain a d’ailleurs annoncé une offre du club turc pour le Marseillais : « L’AS Rome s’intéresse à Greenwood depuis quelques jours, quelques semaines. C’était le club le plus chaud sauf qu’ils sont les Italiens sous les radars de l’UEFA donc ils doivent vendre avant de se positionner. Dans le même temps, le clan Greenwood s’est mis d’accord avec Fenerbahce. Mais par contre, Fenerbahce ne proposerait que 30M€ à l’OM et Marseille en veut quasiment le double ».