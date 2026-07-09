«Aujourd’hui s’achève un chapitre important» : Un joueur du PSG officialise son départ sur les réseaux

Axel Cornic

Le mercato estival commence à s’animer du côté du Paris-Saint-Germain, avec notamment Maghnes Akliouche qui pourrait débarquer en provenance de l’AS Monaco. Mais c’est surtout sur le front des départs que ça bouge, puisqu’après Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, un autre joueur a fait ses adieux au club.

Ces dernières années, le PSG a montré vouloir miser sur les jeunes du centre de formation. Warren Zaïre-Emery en est le parfait exemple, mais on peut également parler d’Ibrahim Mbaye ainsi que de Senny Mayulu. Mais il n’y a pas de place pour tout le monde en équipe première...

« Après trois années passées au PSG, le moment est venu pour moi d’écrire une nouvelle page » C’est le cas d’Emmanuel Mbemba, qui a annoncé ce jeudi son départ du PSG. « Aujourd’hui s’achève un chapitre important de mon parcours. Après trois années passées au Centre de Formation du Paris Saint-Germain, le moment est venu pour moi d’écrire une nouvelle page. Le PSG m’a offert une opportunité unique. Ce club m’a permis de grandir, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme, en me transmettant des valeurs, une exigence et un état d’esprit qui me suivront toute ma carrière » a expliqué le défenseur central de 18 ans, sur les réseaux sociaux.