Le PSG prépare un transfert à 50M€ : La presse italienne annonce une bonne nouvelle !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant toujours pas dans les plans du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani est prié de se trouver un autre club dans ce mercato estival. La Juventus souhaite toujours le récupérer mais un accord est encore loin d’être trouvé. D’autres prétendants sont sur les rangs pour l’international français.

Cela devient désormais une habitude. Encore une fois, le dossier Kolo Muani traîne en longueur alors que le PSG ne veut pas brader son international français, toujours courtisé par la Juventus après un premier prêt au début de l’année 2025. « La Juventus a fait une première offre pour Randal Kolo Muani. C’est une offre aux alentours de 30M€. Le PSG veut plus, confiait récemment le journaliste Fabrizio Romano. Il n’y a toujours aucun accord entre clubs, mais il y en a un entre la Juventus et Kolo Muani sur le contrat. Mais son départ peut faciliter la suite pour le mercato du PSG ».

« Je ne me concentrerais pas uniquement sur lui » A en croire la dernière sortie du directeur général turinois Giovanni Canrnevali, Randal Kolo Muani est mal parti pour retrouver la Juventus en raison des exigences du PSG. « Le prix demandé n'a pas été revu à la baisse et nous n'avons pas augmenté notre offre. Je ne me concentrerais pas uniquement sur lui. La porte reste ouverte pour Vlahovic et Sørloth », a-t-il fait savoir au micro de Sky. De quoi laisser le champ libre à d’autres prétendants.