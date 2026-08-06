Frank McCourt et Pablo Longoria : Les coulisses d’un divorce coûteux qui ruine l’OM à petit feu…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La collaboration entre Pablo Longoria et Frank McCourt qui avait duré près de six ans a pris fin au printemps dernier. Elle s’est conclue par un clash si l’on se fie aux informations récoltées par le journaliste d’investigation Romain Molina et se trouve être le résultat d’une gestion économique dramatique qui a mis l’homme d’affaires américain dans l’embarras. L’OM en paierait les pots cassés. Explications.

La saison 2025/2026 a été un véritable tournant dans le projet de Frank McCourt à l’OM. En l’espace de quelques mois, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont successivement quitté leurs postes d’entraîneur, de président et de directeur du football. La faute à des résultats sportifs en deçà des attentes alors que d’importants investissements avaient été consentis à l’été 2025. L’Olympique de Marseille était éliminé lors de la saison régulière de Ligue des champions, ne raflant donc pas le bonus financier de plusieurs dizaines de millions d’euros versé par l’UEFA. Depuis l’accord de règlement signé avec l’instance européenne en 2022, des pertes massives entre 140 et 150M€ ont été enregistrées.

«Dans un monde normal, le propriétaire doit virer Longoria et l’attaquer au pénal» Pour ce qui relève de la mise à l’écart de Pablo Longoria puis de son départ, Frank McCourt a refusé sa démission l’hiver dernier. C’est l’information communiquée par Romain Molina sur sa chaîne YouTube. Le journaliste d’investigation dévoile les méthodes du dirigeant espagnol sur certaines opérations de transfert comme Geoffrey Kondogbia et Mason Greenwood où il travaillait pour que son ami agent Eugenio Botas prenne une commission sur les deals. « Je vais rappeler le deal de Kondogbia parce que dans un monde normal, le propriétaire doit virer Longoria et l’attaquer au pénal. Il y a un deal à 8M€ avec l’Atletico. Comme d’habitude, Longoria a envie de mettre un agent dans le deal : Eugenio Botas qui est un de ses mentors. Dès qu’il y a un deal en Espagne, Botas est avec Marseille. L’agent de Kondogbia ne veut pas partager : ‘j’ai fait le deal, il n’y a pas besoin’. Longoria ne peut pas le mettre du côté de Marseille et du joueur. Qu’est-ce qu’il a fait ? Il s’est arrangé avec l’Atletico, ‘si je paie plus, mettez-vous un mandat à mon pote ?’. Il y a un accord à 8M€, Longoria va faire payer 9M€ exprès pour que l’Atletico mette un mandat de vente du joueur à Botas, l’ami de Longoria pour que ce dernier récupère entre 5 et 10 % du transfert. Il a fait payer 1M de plus à McCourt pour que l’Atletico paye un mandat à son pote. Dans un monde normal, Longoria est viré pour faute grave ».

«Il était tellement énervé contre Longoria qu’il ne fallait surtout pas dire qu’il démissionnait, mais que McCourt l’avait viré» Pourquoi y a-t-il eu autant de temps entre la volonté de départ de Pablo Longoria et l’officialisation de la fin de sa collaboration avec l’OM le 23 mars ? Parce Frank McCourt voulait le virer et tâcher sa réputation sur le marché selon Romain Molina. « Ça doit être un heureux hasard que ce même Botas, il y a quelques mois récupère un mandat de l’OM pour Greenwood à l’Atletico. Tout le monde savait que l’Atletico voulait Greenwood. Bizarrement, Longoria signe un mandat où il donnait 10 % de la vente à Botas. Au nom de quoi ? Je ne vais même pas parler de la gestion de Vitinha et du reste. Comment Longoria est devenu président ? Ça fait des années qu’on dit que McCourt fait n’importe quoi. Il n’a jamais regardé les transferts alors qu’ils ont été prévenus plusieurs fois depuis l’époque Eyraud que ça tapait dans la caisse. Frank McCourt et son entourage ont été avertis qu’il y avait des transferts suspects et que ça tapait dans la caisse. Qu’a fait la direction ? L’autruche, on ne veut pas voir. McCourt n’est pas le seul propriétaire à s’être fait pigeonner et comme tous les autres, il ne veut surtout pas que ça se sache. Au moment de la crise, Longoria a démissionné, McCourt l’a refusé. Pourquoi ? En privé, il était tellement énervé contre Longoria qu’il ne fallait surtout pas dire qu’il démissionnait, mais que McCourt l’avait viré pour faire du mal à sa réputation. Il a viré Longoria en refusant sa démission en lui donnant plus d’un million d’euros. Il y a des clauses de confidentialité entre les deux parties pour que personne ne parle ».

«McCourt leur file un gros chèque pour quelque chose qui vaut 0€» En parallèle, après être parvenu à convaincre Medhi Benatia de finalement rester jusqu’à la fin de la saison alors que le dirigeant avait déposé sa démission de manière publique par le biais d’un post sur LinkedIN, Frank McCourt a démarché un cabinet : Excel Sports, pour trouver son successeur. Le tout, en mettant la main à la poche. « Ce printemps, l’OM cherche un nouveau directeur sportif suite au départ de (Medhi) Benatia qui a fini pressé comme un citron avec des décisions assez ubuesques, notamment d’avoir ramené Habib Beye. Par contre, Benatia avait une qualité : il savait vendre les mecs : ça a été le meilleur vendeur de l’histoire moderne de l’Olympique de Marseille. Ils cherchent un remplaçant et ont mandaté un cabinet : Excel Sports qui leur a fait une short-list avec Paul Mitchell qui a fait la chansonnette à Rybolovlev à Monaco, tu sors de Longoria pour ramener Mitchell… Lorenzi, Florian Maurice, Julien Fournier… Ils font cette short-list en étant grassement payés. McCourt leur file un gros chèque pour quelque chose qui vaut 0€ et que n’importe quelle autre personne du club aurait pu faire ».