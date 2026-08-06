Kylian Mbappé et Lamine Yamal ont de la concurrence ? L’IA annonce les 5 joueurs qui vont dominer le football dans les années à venir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement considérés comme faisant partie des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé (Real Madrid) et Lamine Yamal (FC Barcelone) ne seront pas les seuls à pouvoir dominer la planète football dans les années à venir. Le 10Sport a interrogé l’intelligence artificielle afin de connaître les cinq joueurs qui vont le plus peser dans les prochaines années, et clairement certains choix sont plutôt… surprenants.

Alors que la décennie 2020 se rapproche de son terme, de nombreux joueurs encore en activité ont marqué leur époque. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, déjà membre de certains livres d’histoire, ou encore de Lamine Yamal, qui à seulement 19 ans, est déjà considéré par beaucoup comme le successeur idéal de Lionel Messi. Mais dans les prochaines années, quels seront les joueurs capables de dominer le monde du football. Afin de répondre à cette question, le 10Sport a interrogé l’IA (Chat GPT) qui en plus des attaquants du Real Madrid et du FC Barcelone, a révélé trois autres noms plutôt inattendus.

Un classement dominé par Kylian Mbappé et Lamine Yamal Sans grande surprise, les deux premiers noms proposés par l’IA sont ceux de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal. Malgré que le capitaine de l’équipe de France soit déjà dans la fleur de l’âge (27 ans), l’intelligence artificielle voit l’attaquant du Real Madrid continuer à performer au plus haut niveau durant de longues années encore. « Même s'il est plus âgé que les autres de cette liste, il est encore dans les meilleures années de sa carrière. Sa vitesse, son efficacité devant le but et son expérience lui permettent de rester un candidat crédible au Ballon d'Or pendant plusieurs saisons », indique l’IA. Logiquement, Lamine Yamal est bien présent dans cette liste. « À seulement 19 ans, il combine une vision du jeu exceptionnelle, un dribble hors norme et une maturité rare. Il a déjà montré qu'il pouvait être décisif dans les plus grands matchs. S'il continue sur cette trajectoire, il pourrait devenir le meilleur joueur du monde », note l’IA concernant le prodige du FC Barcelone, qui a déjà terminé deuxième du Ballon d’Or en 2025.

Un duo allemand assez surprenant Si avec Kylian Mbappé et Lamine Yamal, les deux premiers choix de l’IA concernant les joueurs allant dominer la planète football dans les années à venir étaient plutôt logiques, Chat GPT a ensuite décidé de choisir Jamal Musiala (Bayern Munich) et Florian Wirtz (Liverpool). Tous deux nés en 2003 et tous deux évoluant au poste de milieu offensif, les Allemands ont connu des derniers mois compliqués, ce qui rend ce choix étonnant. Gravement blessé l’été dernier, Musiala a connu des difficultés la saison passée, et doit encore retrouver son meilleur niveau, tandis que Florian Wirtz a vécu une première saison en demi-teinte à Liverpool après avoir dû encaisser un énorme transfert l’été dernier. Néanmoins, cela n’empêche pas l’IA de prévoir un brillant avenir pour les deux talents de la « Mannschaft ». « Son aisance balle au pied et sa créativité rappellent les meilleurs milieux offensifs de ces vingt dernières années. Il peut faire basculer un match à lui seul », indique l’IA concernant le joueur du Bayern Munich. « Très intelligent dans ses déplacements, excellent passeur et buteur, il possède toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs créateurs de sa génération », note-t-elle pour Wirtz.