Le Real Madrid cherche un entraîneur : Une nouvelle finale avec l'Argentine pour Deschamps ?

Alors qu’Alvaro Arbeloa ne devrait pas être conservé la saison prochaine, Didier Deschamps a été cité parmi les entraîneurs sur la liste du Real Madrid afin de le remplacer. La Casa Blanca aurait en revanche contacté un autre sélectionneur, celui de l’Argentine, Lionel Scaloni, qui pourrait prendre le poste après la Coupe du monde 2026.
Tenu en échec par le Betis Séville (1-1) vendredi dernier, le Real Madrid a laissé un boulevard au FC Barcelone, qui s’est imposé face à Getafe (0-2) samedi, dans la course au titre de champion de Liga. Les Merengue ont en plus perdu Kylian Mbappé sur blessure, lui qui a été « diagnostiqué avec une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche », comme indiqué par le club dans un communiqué ce lundi.
Deschamps sur la liste du Real Madrid pour l’après Arbeloa
Une fin de saison très compliquée pour le Real Madrid à laquelle Alvaro Arbeloa ne devrait pas résister. L’avenir de ce dernier est plus qu’incertain et tout porte à croire qu’un changement d’entraîneur aura lieu cet été. En ce sens, plusieurs noms ont été cités dernièrement, comme ceux de José Mourinho, Mauricio Pochettino ou bien Jürgen Klopp. C’est également le cas de Didier Deschamps, qui figureraient sur la short-list du Real Madrid, comme révélé par RMC Sport.
Scaloni contacté par le Real Madrid
Le sélectionneur de l’équipe de France sera disponible après la Coupe du monde 2026, tout comme Lionel Scaloni, à la tête de l’Argentine depuis 2018. Et d’après les informations de l’émission El Partidazo de Cope, le technicien argentin aurait d’ailleurs été contacté par le Real Madrid afin de succéder à Alvaro Arbeloa. On pourrait donc se diriger vers une nouvelle finale entre Didier Deschamps et Lionel Scaloni après celle du Mondial 2022, cette fois-ci pour le poste d’entraîneur de la Casa Blanca. En huit ans sur le banc de l’Albiceleste, il a remporté une Copa América (2021), une Finalissima (2022) et une Coupe du monde (2002).