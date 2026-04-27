Le Real Madrid cherche un entraîneur : Une nouvelle finale avec l'Argentine pour Deschamps ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Alvaro Arbeloa ne devrait pas être conservé la saison prochaine, Didier Deschamps a été cité parmi les entraîneurs sur la liste du Real Madrid afin de le remplacer. La Casa Blanca aurait en revanche contacté un autre sélectionneur, celui de l’Argentine, Lionel Scaloni, qui pourrait prendre le poste après la Coupe du monde 2026.

Tenu en échec par le Betis Séville (1-1) vendredi dernier, le Real Madrid a laissé un boulevard au FC Barcelone, qui s’est imposé face à Getafe (0-2) samedi, dans la course au titre de champion de Liga. Les Merengue ont en plus perdu Kylian Mbappé sur blessure, lui qui a été « diagnostiqué avec une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche », comme indiqué par le club dans un communiqué ce lundi.

Tensions confirmées, «il y a un souci» entre Kylian Mbappé et le Real Madrid https://t.co/D6DPQqbw5l — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Deschamps sur la liste du Real Madrid pour l’après Arbeloa Une fin de saison très compliquée pour le Real Madrid à laquelle Alvaro Arbeloa ne devrait pas résister. L’avenir de ce dernier est plus qu’incertain et tout porte à croire qu’un changement d’entraîneur aura lieu cet été. En ce sens, plusieurs noms ont été cités dernièrement, comme ceux de José Mourinho, Mauricio Pochettino ou bien Jürgen Klopp. C’est également le cas de Didier Deschamps, qui figureraient sur la short-list du Real Madrid, comme révélé par RMC Sport.