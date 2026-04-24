PSG : «Il se dirige vers la sortie», le départ d’un joueur annoncé dans la presse italienne ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait bien connaître un mercato estival animé, notamment dans le sens des départs. Si les dirigeants parisiens souhaitent conserver de la stabilité au sein de l’effectif, certains joueurs sont en quête de temps de jeu, à l’image d’un Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais pourrait relever un nouveau challenge en Italie. Explications.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Si le club de la capitale semble déjà avoir plusieurs pistes en tête, certains membres de l’effectif actuel pourraient également être sur le départ. Luis Enrique souhaite compter sur tout le monde, mais un joueur comme Gonçalo Ramos par exemple, peine à trouver du temps de jeu régulier à Paris. Forcément, après une troisième saison moyenne au PSG, l’international Portugais pourrait être candidat à un départ cet été.

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Malgré son rôle de remplaçant de luxe au PSG, il reste une cible prioritaire pour la Vieille Dame qui envisage un prêt cet été.



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Gonçalo Ramos annoncé sur le départ Et à en croire les dernières indiscrétions du Corriere Dello Sport, la Juventus compte bien le recruter cet été. Le club turinois cherche des pistes en attaque, et pense également à Serhou Guirassy (BVB) ou Igor Thiago (Brentford). Mais la priorité des « Bianconeri » se nomme bel et bien Gonçalo Ramos selon le quotidien italien, qui indique qu’à l’heure actuelle, la Juventus espère recruter le numéro 9 du PSG par le biais d’un prêt. Gonçalo Ramos lui, pourrait être intéressé afin de gagner considérablement du temps de jeu.