PSG : «Il se dirige vers la sortie», le départ d’un joueur annoncé dans la presse italienne ?

Cet été, le PSG pourrait bien connaître un mercato estival animé, notamment dans le sens des départs. Si les dirigeants parisiens souhaitent conserver de la stabilité au sein de l’effectif, certains joueurs sont en quête de temps de jeu, à l’image d’un Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais pourrait relever un nouveau challenge en Italie. Explications.
De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Si le club de la capitale semble déjà avoir plusieurs pistes en tête, certains membres de l’effectif actuel pourraient également être sur le départ. Luis Enrique souhaite compter sur tout le monde, mais un joueur comme Gonçalo Ramos par exemple, peine à trouver du temps de jeu régulier à Paris. Forcément, après une troisième saison moyenne au PSG, l’international Portugais pourrait être candidat à un départ cet été.
Gonçalo Ramos annoncé sur le départ
Et à en croire les dernières indiscrétions du Corriere Dello Sport, la Juventus compte bien le recruter cet été. Le club turinois cherche des pistes en attaque, et pense également à Serhou Guirassy (BVB) ou Igor Thiago (Brentford). Mais la priorité des « Bianconeri » se nomme bel et bien Gonçalo Ramos selon le quotidien italien, qui indique qu’à l’heure actuelle, la Juventus espère recruter le numéro 9 du PSG par le biais d’un prêt. Gonçalo Ramos lui, pourrait être intéressé afin de gagner considérablement du temps de jeu.
Luis Enrique apprécie le Portugais
Mais l’avis de Luis Enrique sera également primordial dans ce dossier, alors que l’entraîneur du PSG a récemment loué l’attitude de son joueur : « Pour gagner des trophées, on a besoin de beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, peu importe les joueurs, on a montré qu’on avait fait du bon boulot. Aujourd’hui, Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il se bat tout le temps, c’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe. C’est un peu comme un Tetris, parce que les joueurs ont l’intention et la qualité pour aider l’équipe. »