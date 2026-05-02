«Il me met un coup de poing» : Quand il jouait à l'OM, ce champion du monde 98 a fait craquer Zinedine Zidane !

Amadou Diawara

Zinedine Zidane et Marcel Desailly ont remporté la Coupe du Monde 98 avec l'équipe de France. Mais avant de fêter ce titre ensemble, les deux hommes ont eu un accrochage lors d'un match entre l'OM et les Girondins de Bordeaux. En effet, Marcel Desailly a chicoté Zinedine Zidane avec son coude, avant que ce dernier ne lui mette un coup de poing.

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Marcel Desailly s'est prononcé sur sa relation avec Zinedine Zidane en équipe de France. Les deux hommes ayant remporté la Coupe du Monde 98. D'après l'ancien capitaine des Bleus, il était prêt à tout pour le Ballon d'Or 98 lorsqu'ils portaient le maillot tricolore. Toutefois, quand ils étaient adversaires, les deux anciens joueurs devenaient des ennemis. D'ailleurs, ils ont déjà eu un accrochage lors d'un duel entre l'OM et les Girondins de Bordeaux.

«Je l'ai chiquoté avec mon coude» « L'accrochage avec un futur champion du monde 98 ? Ziz' a le tempérament qu'il a. Dans un OM-Bordeaux (3-1, le 18 septembre 1993), on est jeunes... il me met un coup de poing sur un corner parce que je l'ai chiquoté avec mon coude. Il s'est un peu vengé, mais on n'en a jamais reparlé. En équipe de France, j'étais prêt à mourir pour lui sur le terrain, pour le protéger et lui permettre de s'exprimer », a révélé Marcel Desailly.