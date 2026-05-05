«Comment il peut ouvrir sa fraise ?» : Christophe Dugarry fracasse ce joueur de l'OM !

Axel Cornic

Ancien joueur de 1997 à 2000, Christophe Dugarry ne semble pas comprendre la situation actuelle à l’Olympique de Marseille, qui pointe à la septième place de Ligue 1 à seulement deux journées de la fin de la saison. Et s’il charge Roberto De Zerbi, désormais plus au club, il n’épargne pas certains joueurs qui se sont beaucoup exprimés cette saison.

On pouvait difficilement imaginer pire fin de saison à Marseille. Sur le terrain comme dehors la crise fait rage et on ne parle carrément plus de Ligue des Champions, puisque si l’OM arrive à se qualifier pour la Ligue Europa ou la Conference League, ce sera déjà un miracle. Pourtant, cela n’empêche pas certains joueurs de prendre la parole pour tenter de faire bouger les choses.

« Medina vient nous expliquer ce qu’est le football, la grinta, et lève les bras quand Albine le dribble » Cela a été le cas de Facundo Medina, qui dans un long entretien accordé à RMC a abordé en long et en large les problèmes de l’OM. Mais cela n’est pas du tout du gout de certains anciens du club. « Si on regarde le match face à Nantes, on prend deux images : celle de Greenwood qui n’a pas envie, qui regarde à droite à gauche, qui a fait 3 mètres ; et le troisième but encaissé avec Medina qui vient nous expliquer ce qu’est le football, la grinta, et qui lève les bras quand Albine le dribble. Balerdi et Medina qui lèvent les bras, ils le laissent passer, mais comment il peut ouvrir sa fraise et donner une leçon ? » a expliqué Christophe Dugarry.