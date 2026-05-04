OM : «Je ne vais plus me rendre malade pour eux», un ancien joueur du club craque !

Axel Cornic

Depuis la crise de février, qui a emporté sur son passage Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, rien ne va plus à l’Olympique de Marseille. Habib Beye et Medhi Benatia n’ont pas réussi à relancer une équipe qui semble désormais en roue libre totale et qui pourrait bien être dehors de toutes les compétitions européennes.

On pense que le pire est passé, mais les Marseillais arrivent toujours à nous surprendre. Cette fin de saison est catastrophique pour l’OM, qui a même réussi à perdre récemment contre le FC Nantes (3-0), pourtant à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Et on ne parle même plus de Ligue des Champions puisque le club phocéen, actuellement septième, pourrait même galérer à se qualifier en Ligue Europa ou en Conference League.

« On ne mérite plus qu’on parle d’eux » La situation actuelle semble dégouter même les plus fidèles supporters de l’OM et c’est le cas d'Éric Di Meco, qui a laissé éclater sa frustration au micro de RMC. « Ah tu me demandes vraiment ? Mais qu’est-ce que je t’ai dit la semaine dernière ?! On ne mérite plus qu’on parle d’eux » a répondu l’ancien défenseur marseillais, dans un débat sur le plateau de l’émission Super Moscato Show.