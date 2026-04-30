Blessure d’Achraf Hakimi : Eric Di Meco dévoile ce qu’il ferait pour le remplacer au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi soir, le PSG s’est imposé face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions (5-4). Si le club de la capitale a désormais un but d’avance, la mauvaise nouvelle de la soirée a été la blessure d’Achraf Hakimi. Le Marocain est d’ores et déjà forfait pour le match retour. Luis Enrique devra donc trouver la solution pour remplacer Hakimi.

En voyant Achraf Hakimi être touché à la cuisse face au Bayern Munich, on redoutait le pire pour le latéral droit du PSG. La mauvaise nouvelle a fini par tomber : le Marocain sera forfait pour le match retour en Allemagne. Dans son point médical, le club de la capitale a expliqué à propos de l’état de santé d’Achraf Hakimi : « Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines ».

« Vous connaissez ma théorie, la machine est plus forte qu’un coup dur » Le PSG devra donc faire sans Achraf Hakimi, un joueur majeur de l’effectif de Luis Enrique. Est-ce alors un problème pour le club de la capitale ? Pas forcément pour Eric Di Meco. Lors du Super Moscato Show, l’ancien de l’OM a expliqué : « Le PSG est-il plus fort que les coups durs ? Il ne faut avoir 12 absents. Mais dans une équipe qui est une machine de guerre, un mec sort, tu en rentres un, la machine est toujours huilée pareil. Je ne vais pas faire le débat et on en parlera après le match. Vous connaissez ma théorie, la machine est plus forte qu’un coup dur. Je l’ai dit 5à fois. Maintenant, j’attends, je vais regarder le match ».