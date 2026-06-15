«Certainement pas» : Didier Deschamps écarte déjà une piste pour son avenir après l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

14 ans après, Didier Deschamps s’apprête à quitter ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. A l’issue de la Coupe du monde 2026, il laissera sa place sur le banc des Bleus. Se pose alors la question de son avenir. Pour le moment, Deschamps assure n’avoir pas encore décidé de ce qu’il fera ensuite. Il n’empêche que DD sait déjà ce qu’il ne fera pas, ayant écarté une piste pour la suite.

Actuellement, Didier Deschamps vit ses derniers instants en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Après la Coupe du monde, il quittera ses fonctions. Alors qu’on annonce Zinedine Zidane à sa place, Deschamps n’entend pas arrêter d’entraîner tout de suite. Quel sera alors son prochain challenge ? Jusqu’à présent, le sélectionneur des Bleus a toujours assuré qu’il n’avait pas décidé où il ira. En revanche, d’autres fonctions que celle d’entraîneur ne l’intéressent pas du tout.

« Président de club, de fédération, ce n’est pas fait pour moi » Pour Le Figaro, Vincent Labrune, actuel président de la LFP, a notamment interrogé Didier Deschamps sur la possibilité de devenir président d’un club ambitieux. Mais voilà que le sélectionneur de l’équipe de France a été très clair sur cette possibilité, assurant : « Je n’aurais pas envie de me projeter sur un poste de président d’un club ambitieux ? Certainement pas. Président de club, de fédération, ce n’est pas fait pour moi. Si j’ajoute le fameux « je ne veux pas pour le moment », on va dire « ah il laisse la porte ouvert ». Non, je suis un homme de terrain et cela peut se matérialiser sous différentes formes ».