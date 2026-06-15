«Certainement pas» : Didier Deschamps écarte déjà une piste pour son avenir après l’équipe de France

14 ans après, Didier Deschamps s’apprête à quitter ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. A l’issue de la Coupe du monde 2026, il laissera sa place sur le banc des Bleus. Se pose alors la question de son avenir. Pour le moment, Deschamps assure n’avoir pas encore décidé de ce qu’il fera ensuite. Il n’empêche que DD sait déjà ce qu’il ne fera pas, ayant écarté une piste pour la suite.
Actuellement, Didier Deschamps vit ses derniers instants en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Après la Coupe du monde, il quittera ses fonctions. Alors qu’on annonce Zinedine Zidane à sa place, Deschamps n’entend pas arrêter d’entraîner tout de suite. Quel sera alors son prochain challenge ? Jusqu’à présent, le sélectionneur des Bleus a toujours assuré qu’il n’avait pas décidé où il ira. En revanche, d’autres fonctions que celle d’entraîneur ne l’intéressent pas du tout.
« Président de club, de fédération, ce n’est pas fait pour moi »
Pour Le Figaro, Vincent Labrune, actuel président de la LFP, a notamment interrogé Didier Deschamps sur la possibilité de devenir président d’un club ambitieux. Mais voilà que le sélectionneur de l’équipe de France a été très clair sur cette possibilité, assurant : « Je n’aurais pas envie de me projeter sur un poste de président d’un club ambitieux ? Certainement pas. Président de club, de fédération, ce n’est pas fait pour moi. Si j’ajoute le fameux « je ne veux pas pour le moment », on va dire « ah il laisse la porte ouvert ». Non, je suis un homme de terrain et cela peut se matérialiser sous différentes formes ».
« Je n’ai pas pris de décision quant à mon avenir »
A propos de son avenir, Didier Deschamps a par ailleurs ensuite ajouté : « Je n’ai pas pris de décision quant à mon avenir et ce n’est pas maintenant que je vais la prendre. Je le ferai. Parce que même si je faisais un choix demain, je suis sûr que ça se saurait. Et cela ne viendrait pas de mon côté. J’ai la liberté de choisir, mais je n’ai aucune ambition politique, même si en étant sélectionneur, il y a une partie de politique aussi, je n’aspire pas à des responsabilités institutionnelles. Est-ce que cela évoluera ? Je ne sais pas. Ce n’est pas quelque chose qui m’attire aujourd’hui. Je ne sais pas si j’ai les compétences non plus. Je vais rester dans ce que je connais ».