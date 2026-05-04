OM : «C’est ridicule», Pierre Ménès charge Habib Beye et Medhi Benatia !

Pierrick Levallet

Ce week-end, l’OM a été rétrograde à la septième place de Ligue 1. Le club phocéen s’est incliné sur la pelouse du FC Nantes (3-0) et voit ainsi ses rêves de Ligue des champions s’éloigner. En conséquence, Medhi Benatia et Habib Beye ont organisé une nouvelle mise au vert. Et cette décision n’a pas manqué de faire réagir un certain Pierre Ménès.

L’OM voit ses rêves de Ligue des champions la saison prochaine s’éloigner de plus en plus. Ce samedi, le club phocéen s’est incliné sur la pelouse du FC Nantes (3-0) et a ainsi été relégué à la septième place de Ligue 1. Les Marseillais se retrouvent ainsi à sept points du troisième, l’OL. En conséquence, Medhi Benatia et Habib Beye ont organisé une nouvelle mise au vert. Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas manqué de critiquer ce choix.

«Tu vois que l’équipe a lâché» « La nouvelle mise au vert décidée par Beye et Benatia à l’OM ? C’est ridicule. J’ai l’impression qu’ils ne regardent pas les matchs. Tu vois que l’équipe a lâché, que les mecs n’y sont plus. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs, Greenwood en tête, qui ne supportent plus Benatia. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour De Zerbi et qui ne comprennent pas ce que Beye fait là et trouvent qu’il n’a aucune légitimité. Tout ça, mis bout à bout, fait qu’il y a un divorce qui est consommé entre les joueurs et le directeur sportif démissionnaire » a d’abord confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.