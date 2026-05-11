L’OM fait halluciner sur RMC, «c’est la première fois que je vois ça»

Axel Cornic

C’est une fin de saison catastrophique que l’on vit à Marseille, avec le chantier qui semble être immense pour le nouveau président Stéphane Richard. Le plus grand sera surement auprès de l’effectif, puisqu’une grande partie des joueurs de l’Olympique de Marseille semble avoir jeté l’éponge.

On ne pouvait pas rêver pire. Il y a quelques mois encore, l’OM semblait pouvoir terminer la saison tranquillement sur le podium. Mais tout a basculé depuis le départ de Roberto De Zerbi avec une très longue descente aux enfers, rythmée surtout par les polémiques. Et ça se voit sur le terrain, avec des joueurs qui ne semblent plus vraiment concernés.

Rien ne va plus à l’OM Il faut dire qu’une grande partie d’entre eux, était venue pour le coach italien. C’est le cas de Mason Greenwood, méconnaissable depuis quelques semaines, qui devrait d’ailleurs quitter l’OM lors du prochain mercato. Et que dire de Pierre-Emerick Aubameyang, vétéran de l’attaque qui a récemment été écarté du groupe après avoir aspergé un dirigeant avec un extincteur ? Sans parler également de joueurs comme Pierre-Emile Højbjerg, intronisé capitaine depuis l’arrivée d’Habib Beye et devenu la cible de nombreuses critiques.