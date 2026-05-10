Crise à l'OM : Éric Di Meco craque à cause du PSG !

Axel Cornic

La fin de saison est terrible pour l’Olympique de Marseille, qui semble sombrer un peu plus à chaque match, tout en regardant le grand rival du Paris Saint-Germain cartonner en Ligue des Champions. Et ça en fait craquer quelques-uns comme Éric Di Meco, tout particulièrement remonté envers les dirigeants marseillais.

A Marseille, on a hâte que ça se termine. Depuis le départ de Roberto De Zerbi en février, l’OM vit une longue descente aux enfers et n’est toujours pas assuré de disputer une compétition européenne la saison prochaine. L’été s’annonce d’ailleurs compliquée, puisque le nouveau président Stéphane Richard devra trouver un nouveau directeur sportif et peut-être même un nouvel entraineur, sans parler des nombreux départs à prévoir parmi les joueurs.

« Ce que fait le PSG, ça fait encore plus de mal aux supporters marseillais » Evidemment, cette situation exaspère les supporters de l’OM et même les plus fidèles en viennent à envier le grand rival du PSG. « Ce que fait le PSG, qui est la meilleure équipe d'Europe depuis deux ans, qui roule sur tout le monde, qui a des stars mais qui galopent comme des lapins les uns pour les autres, c'est terrible parce que ça fait encore plus de mal aux supporters marseillais » a lancé Éric Di Meco ce dimanche, dans l’émission Stephen Brunch.