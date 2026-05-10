«Ils détestent ça» : Pierre Ménès balance sur «l’attitude scandaleuse» des joueurs de l’OM !

Pierrick Levallet

La fin de saison est plutôt chaotique du côté de l’OM. Le club phocéen enchaîne les mauvais résultats en Ligue 1. La direction marseillaise a alors puni l’effectif en le gardant à la Commanderie quelques jours pour remobiliser les troupes. Pierre Ménès ne comprend toutefois pas cette idée, et en a profité pour se lâcher sur le comportement des joueurs olympiens.

L’OM traverse une fin de saison particulièrement délicate. Après sa défaite contre le FC Nantes (3-0), le club phocéen a définitivement dit adieu à la troisième place de Ligue 1. La quatrième position, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des champions, semble également hors de portée puisque le LOSC a une avance de cinq points. En conséquence, la direction marseillaise a décidé de retenir les joueurs quelques jours à la Commanderie. Pierre Ménès ne pense toutefois pas que cela soit la bonne solution, et en a profité pour se livrer sur le comportement du vestiaire.

«Je ne comprends pas où veulent en venir Benatia, Beye et McCourt» « L’OM c’est Dallas. Après la débâcle contre Nantes, l’équipe a été incarcérée à la Commanderie. Je ne comprends pas où veulent en venir Benatia, Beye et McCourt, qui est visiblement à l’initiative de ça. Ce n’est pas en punissant des joueurs qui, à l’évidence, ont démissionné que tu vas les remobiliser » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.