«Ils détestent ça» : Pierre Ménès balance sur «l’attitude scandaleuse» des joueurs de l’OM !

La fin de saison est plutôt chaotique du côté de l’OM. Le club phocéen enchaîne les mauvais résultats en Ligue 1. La direction marseillaise a alors puni l’effectif en le gardant à la Commanderie quelques jours pour remobiliser les troupes. Pierre Ménès ne comprend toutefois pas cette idée, et en a profité pour se lâcher sur le comportement des joueurs olympiens.
L’OM traverse une fin de saison particulièrement délicate. Après sa défaite contre le FC Nantes (3-0), le club phocéen a définitivement dit adieu à la troisième place de Ligue 1. La quatrième position, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des champions, semble également hors de portée puisque le LOSC a une avance de cinq points. En conséquence, la direction marseillaise a décidé de retenir les joueurs quelques jours à la Commanderie. Pierre Ménès ne pense toutefois pas que cela soit la bonne solution, et en a profité pour se livrer sur le comportement du vestiaire.
«Je ne comprends pas où veulent en venir Benatia, Beye et McCourt»
« L’OM c’est Dallas. Après la débâcle contre Nantes, l’équipe a été incarcérée à la Commanderie. Je ne comprends pas où veulent en venir Benatia, Beye et McCourt, qui est visiblement à l’initiative de ça. Ce n’est pas en punissant des joueurs qui, à l’évidence, ont démissionné que tu vas les remobiliser » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
«Il faut se mettre à la place des joueurs»
« Mason Greenwood semble cristalliser beaucoup de rancoeur, alors qu’il reste ton meilleur joueur. Quand les soucis viennent de ton meilleur, c’est qu’il y a vraiment un problème. Je veux bien qu’on tape sur les joueurs, qu’on dise que leur attitude est scandaleuse, qu’ils ne sont pas professionnels... C’est vrai. Mais il faut se mettre à leur place. [...] La situation actuelle, ce flou-là, les joueurs détestent ça » a ensuite ajouté Pierre Ménès, qui pense que les joueurs de l’OM ne sont pas les seuls responsables de cette situation.