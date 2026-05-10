640M€ pour l'OM : La vente du club bientôt relancée ? La dernière révélation sur Frank McCourt qui en dit long !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Propriétaire de l’OM depuis près de 10 ans, Frank McCourt a récemment ouvert la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs. Toutefois, l’homme d’affaires américain, qui a injecté 640M€ depuis 2016, est contrarié par la situation actuelle malgré ses investissements et pourrait ne pas remettre au pot. De quoi relancer une éventuelle vente du club ?

Auprès du JDD au mois de mars dernier, Frank McCourt estimait que le moment était venu d’entamer le processus de recherche d’un nouvel investisseur afin de permettre à l’OM de « passer au niveau supérieur. » Pour l’homme d’affaires américain, « le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires » et lui et ses équipes veulent « trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit. »

McCourt ne veut plus investir pour le mercato Un nouvel inventeur pourrait donc bientôt entrer au capital de l’OM, à moins que Frank McCourt ne soit tenté de le céder définitivement ? D’après les informations du Parisien, celui qui a racheté le club en 2016 et y a investi 640M€ depuis est dépité par la situation actuelle, une qualification en Ligue des champions étant désormais quasiment impossible, et lassé de voir ses investissements ne pas donner les résultats espérés. Il pourrait alors ne pas vouloir réinjecter de l’argent dans l’optique du mercato.