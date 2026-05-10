OM : Les changements qui s’annoncent après la saison cauchemardesque…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la qualification en Ligue des champions n’est désormais plus possible, de nombreux changements devraient être opérés à l'OM cet été. Selon Pierre Rondeau, codirecteur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès, une cure d’austérité, accompagnée d’un changement de philosophie, sera nécessaire et Frank McCourt devra réinjecter de l’argent pour permettre la solvabilité du club.

« Il faut être factuel : on sait que les objectifs qui ont été posés, c’est-à-dire la troisième place, ne sont plus accessibles aujourd’hui ». Présent en conférence de presse vendredi à deux jours du déplacement au Havre, Habib Beye a été interrogé sur les objectifs de l’OM à deux journées de la fin du championnat. Le technicien sénégalais veut finir la saison le mieux possible, donc en prenant six points sur six possibles, et espère surtout voir de « l’orgueil et de l’amour-propre » chez ses joueurs, totalement amorphes le week-end dernier à Nantes (3-0).

« McCourt va devoir réinjecter du cash pour combler les pertes et assurer la solvabilité du club » Une saison qui sera quoi qu’il arrive ratée et entraînera beaucoup de changement cet été. Le nouveau président Stéphane Richard prendra ses fonctions à partir du 2 juillet, même s’il a tout de même rencontré les joueurs vendredi, en compagnie d’Alban Juster, après les incidents survenus à la Commanderie dans la soirée de jeudi. Un nouveau directeur sportif, possiblement Grégory Lorenzi, arrivera également afin de succéder à Medhi Benatia. Et il aura du pain sur la planche, car il faudra dégraisser un effectif avec une masse salariale record cette saison. En ce sens, des cadres tels que Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli, Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi devraient s’en aller, tandis que les options d’achat de Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren ne seront pas levées.