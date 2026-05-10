McCourt : La condition obligatoire pour boucler la vente de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Septième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est désormais très loin d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions et pourrait même faire l’impasse sur l’Europe. Un vrai coup dur pour les finances du club qui n’est pas sans conséquence pour Frank McCourt.

Quel que soit le résultat de ses deux derniers matches contre Le Havre et Rennes, l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà raté cette saison qui semble interminable pour les supporters, qui ont tout connu ou presque au cours des derniers mois. Septième de Ligue 1 au lancement de cette avant-dernière journée, le club phocéen est assuré de ne pas finir sur le podium et reste très mal parti pour une qualification en Ligue des champions. Un coup dur sportif mais également financier comme le développe Pierre Rondeau dans les colonnes du Parisien.

« McCourt va devoir réinjecter du cash » « McCourt va devoir réinjecter du cash pour combler les pertes et assurer la solvabilité du club, confie le codirecteur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès. Mais il y aura forcément une cure d’austérité avec un changement de philosophie : une meilleure détection, une meilleure valorisation des joueurs, un meilleur centre de formation à l’image du PSG ou de Rennes. Ces éléments font cruellement défaut à l’OM. L’autre levier est de jouer sur l’immense popularité du club. Le Vélodrome est un outil qui peut rapporter de l’argent — hospitalités, billetterie —, ce qui sera limité sans Coupe d’Europe l’an prochain. »