McCourt : La condition obligatoire pour boucler la vente de l’OM

Septième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est désormais très loin d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions et pourrait même faire l’impasse sur l’Europe. Un vrai coup dur pour les finances du club qui n’est pas sans conséquence pour Frank McCourt.
Quel que soit le résultat de ses deux derniers matches contre Le Havre et Rennes, l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà raté cette saison qui semble interminable pour les supporters, qui ont tout connu ou presque au cours des derniers mois. Septième de Ligue 1 au lancement de cette avant-dernière journée, le club phocéen est assuré de ne pas finir sur le podium et reste très mal parti pour une qualification en Ligue des champions. Un coup dur sportif mais également financier comme le développe Pierre Rondeau dans les colonnes du Parisien.
« McCourt va devoir réinjecter du cash »
« McCourt va devoir réinjecter du cash pour combler les pertes et assurer la solvabilité du club, confie le codirecteur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès. Mais il y aura forcément une cure d’austérité avec un changement de philosophie : une meilleure détection, une meilleure valorisation des joueurs, un meilleur centre de formation à l’image du PSG ou de Rennes. Ces éléments font cruellement défaut à l’OM. L’autre levier est de jouer sur l’immense popularité du club. Le Vélodrome est un outil qui peut rapporter de l’argent — hospitalités, billetterie —, ce qui sera limité sans Coupe d’Europe l’an prochain. »
« Si McCourt veut vendre l’OM un jour, il devra assainir les finances »
Un changement nécessaire pour assainir les comptes de l’OM et permettre à Frank McCourt, s’il le désire, de vendre le club. « Si McCourt veut vendre l’OM un jour, il devra assainir les finances. Il ne peut pas attirer un investisseur potentiel qui découvre une comptabilité dans le rouge et en déficit chaque année (105 millions pour 2024-2025), poursuit l’économiste auprès du Parisien. Assainir les comptes, c’est aussi redorer le blason de la maison Olympique de Marseille. » Selon le quotidien francilien, Frank McCourt serait lassé de ne pas réussir sportivement malgré ses investissements colossaux, de quoi l’inciter à plier bagage dans un avenir proche ?