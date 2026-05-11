Habib Beye se plaint de son traitement médiatique à l’OM, un journaliste lui répond sèchement : «Ce qu’il fait là c’est honteux»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mécontent du traitement médiatique dont il faisait l’objet, Habib Beye s’en est pris aux journalistes ce dimanche soir après la victoire de l’OM au Havre (1-0). Une prise de position difficilement acceptable pour Yoann Riou, estimant que le technicien phocéen était allé trop loin.

Après la victoire de l’OM sur la pelouse du Havre (1-0), Habib Beye a réglé ses comptes avec la presse, dénonçant les critiques dont il faisait l’objet. « Ce qui me dérange, ce n'est pas ce qui est dit. Ce sont les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne. On va être très clairs maintenant. Aujourd'hui, ce sont des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye. Ce n'est pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n'y a pas marqué Habib Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye. Quand je regarde tous les autres coaches, je lis bien. Il y a marqué Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille. Il y a marqué Franck Haise, l'entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye », a notamment confié Habib Beye devant les journalistes.

Habib Beye règle ses comptes après la victoire de l’OM Et d’ajouter : « La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans une course à l'info, à la mauvaise info et aux mensonges. Je parlais il y a quelques semaines de déontologie journalistique. Et c'est là où je me dis que c'est un problème. Il faut vérifier les informations. Je n'ai jamais arrêté l'entraînement par rapport à Mason Greenwood. Je n'ai aucun problème avec l'idée qu'on puisse critiquer l'entraîneur sur la manière de jouer, sur les résultats. Je ne regarde pas ce qui se passe. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui me le disent. J'ai une famille, j'ai des enfants. Et je peux vous dire que quand même, j'ai rarement vu un tel acharnement sur une personne. Rarement. Et je vous dis, je suis solide. Je suis très, très solide ». Une sortie critiquée par Yoann Riou sur la chaîne L’Équipe.