OM : Polémique avec Aubameyang, le tacle à peine voilé d’Habib Beye ?

En difficulté en ce moment, l'OM vient de passer quelques jours en stage à la Commanderie pour se remobiliser. Le club de la cité phocéenne n'a pas échappé à une nouvelle polémique concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a en effet aspergé un membre du staff avec un extincteur et il a été écarté du groupe affrontant Le Havre. Habib Beye lui a adressé un petit tacle.
Réunis tous ensemble à la Commanderie pour quelques jours, les joueurs de l'OM en ont profité pour organiser une petite fête le dernier soir. Mais celle-ci aurait un peu dépassé les bornes malgré les intentions de détendre l'atmosphère. Pierre-Emerick Aubameyang a aspergé Bob Tahri avec un extincteur, un comportement jugé non professionnel. Avant de défier Le Havre dimanche soir, Habib Beye a maintenu qu'il attendait une réaction de la part de ses joueurs.
Habib Beye attend une réaction
Depuis son arrivée à l'OM, Habib Beye n'a pas réussi à redresser la barre avec son équipe. Le club ne disputera pas la Ligue des champions l'an prochain, un objectif raté. Mais il faut quand même bien terminer la saison et l'ancien joueur n'a pas manqué de le faire comprendre. « Ce que je leur ai dit c’est qu’on soit nous. C’est à dire qu’aujourd’hui quand on regarde cet effectif ce sont que des internationaux. Et donc je leur ai dit lorsqu’on est des internationaux on doit se comporter en tant que tel. Il suffit pas juste de le dire il faut le prouver sur le terrain et ça passe par des actions donc j’attends des actions ce soir de la part de mon groupe » confie-t-il sur Ligue1+ avant le début du match.
« J’attends beaucoup d’eux ce soir »
Septième du classement avant cette avant-dernière journée de Ligue 1, l'OM doit se rattraper par rapport aux semaines précédentes pour tout de même disputer une campagne européenne la saison prochaine. Dans son discours, on sent qu'il vise indirectement Pierre-Emerick Aubameyang sans le citer. « Ils le savent, je les ai responsabilisés. On a aujourd’hui deux échéances qui sont importantes pour bien finir surtout mais on doit montrer un meilleur visage que ce qu’on a montré la semaine dernière et ils savent que j’attends beaucoup d’eux ce soir » ajoute-t-il.