OM : Polémique avec Aubameyang, le tacle à peine voilé d’Habib Beye ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté en ce moment, l'OM vient de passer quelques jours en stage à la Commanderie pour se remobiliser. Le club de la cité phocéenne n'a pas échappé à une nouvelle polémique concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a en effet aspergé un membre du staff avec un extincteur et il a été écarté du groupe affrontant Le Havre. Habib Beye lui a adressé un petit tacle.

Réunis tous ensemble à la Commanderie pour quelques jours, les joueurs de l'OM en ont profité pour organiser une petite fête le dernier soir. Mais celle-ci aurait un peu dépassé les bornes malgré les intentions de détendre l'atmosphère. Pierre-Emerick Aubameyang a aspergé Bob Tahri avec un extincteur, un comportement jugé non professionnel. Avant de défier Le Havre dimanche soir, Habib Beye a maintenu qu'il attendait une réaction de la part de ses joueurs.

Habib Beye attend une réaction Depuis son arrivée à l'OM, Habib Beye n'a pas réussi à redresser la barre avec son équipe. Le club ne disputera pas la Ligue des champions l'an prochain, un objectif raté. Mais il faut quand même bien terminer la saison et l'ancien joueur n'a pas manqué de le faire comprendre. « Ce que je leur ai dit c’est qu’on soit nous. C’est à dire qu’aujourd’hui quand on regarde cet effectif ce sont que des internationaux. Et donc je leur ai dit lorsqu’on est des internationaux on doit se comporter en tant que tel. Il suffit pas juste de le dire il faut le prouver sur le terrain et ça passe par des actions donc j’attends des actions ce soir de la part de mon groupe » confie-t-il sur Ligue1+ avant le début du match.