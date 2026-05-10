«Tout le monde est ridicule», le craquage des joueurs de l’OM ne passe pas du tout sur RMC !

Axel Cornic

Cadre de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve sanctionné à seulement quelques journées de la fin de la saison en Ligue 1. L’attaquant de 36 aurait vraisemblablement aspergé un dirigeant avec un extincteur jeudi soir, poussant donc le club marseillais à prendre la décision de l’écarter du groupe.

Décidément, rien ne va plus à Marseille. En grande difficulté sur le plan sportif, l’OM doit désormais gérer un nouveau dossier délicat ave Pierre-Emerick Aubameyang. Revenu l’été dernier après un passage par l’Arabie Saoudite, l’international gabonais a été sanctionné par son club et certains expliquent même qu’on ne devrait plus le revoir sur le terrain, avec un départ déjà programmé pour le prochain mercato.

« Pourquoi punir un mec qui ne va plus être là l'année prochaine ? » Pierre-Emerick Aubameyang n’a ainsi pas participé au déplacement au Havre de ce dimanche, mais évidemment cette décision a énormément fait parler. Certains ne comprennent d’ailleurs toujours pas, comme Éric Di Meco. « Pourquoi punir un mec qui ne va plus être là l'année prochaine ? Il lui reste deux matchs. Alors, Bob Tahri, il a pris un peu de poudre d'extincteur... Non mais quand même arrêtez ! (...) Là, tout le monde est ridicule » a déclaré celui qui a remporté la Ligue des Champions en 1993 avec l’OM, sur RMC.