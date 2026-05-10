OM - Aubameyang : La décision qui a évité une nouvelle polémique

Axel Cornic

Cadre de l’équipe depuis son retour l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang n’était pas du déplacement au Havre, ce dimanche. L’attaquant de 36 ans a en effet été suspendu par l’Olympique de Marseille, après avoir aspergé l’un des dirigeants du club avec un extincteur.

Chaque semaine nous livre une nouvelle affaire à Marseille. Ainsi, alors que l’OM se bat en cette fin de saison pour accrocher une place dans une compétition européenne, la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang a été annoncée. L’attaquant, premier choix en attaque pour Habib Beye, n’a donc pas pu participer au match de ce dimanche, face au Havre.

« Cette histoire aurait pu se régler en interne » Évidemment, cette situation a énormément fait réagir ces derniers jours et les sources proches de l’OM ont livré la version intégrale des faits. On a donc appris que les faits se sont produits jeudi soir dernier et Aubameyang ainsi que d’autres joueurs se seraient emparés d’un extincteur, aspergeant notamment Bob Tahri, représentant de la direction sportive. Depuis, le joueur aurait présenté ses excuses et certains au sein même du club pensent que les choses auraient pu se passer autrement. « Il a fait une connerie, s’est fait taper sur les doigts et s’est excusé. Cette histoire aurait pu se régler en interne » a notamment confié un proche du groupe marseillais, à La Provence.