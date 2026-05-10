OM - Aubameyang : La décision qui a évité une nouvelle polémique

Cadre de l’équipe depuis son retour l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang n’était pas du déplacement au Havre, ce dimanche. L’attaquant de 36 ans a en effet été suspendu par l’Olympique de Marseille, après avoir aspergé l’un des dirigeants du club avec un extincteur.
Chaque semaine nous livre une nouvelle affaire à Marseille. Ainsi, alors que l’OM se bat en cette fin de saison pour accrocher une place dans une compétition européenne, la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang a été annoncée. L’attaquant, premier choix en attaque pour Habib Beye, n’a donc pas pu participer au match de ce dimanche, face au Havre.
« Cette histoire aurait pu se régler en interne »
Évidemment, cette situation a énormément fait réagir ces derniers jours et les sources proches de l’OM ont livré la version intégrale des faits. On a donc appris que les faits se sont produits jeudi soir dernier et Aubameyang ainsi que d’autres joueurs se seraient emparés d’un extincteur, aspergeant notamment Bob Tahri, représentant de la direction sportive. Depuis, le joueur aurait présenté ses excuses et certains au sein même du club pensent que les choses auraient pu se passer autrement. « Il a fait une connerie, s’est fait taper sur les doigts et s’est excusé. Cette histoire aurait pu se régler en interne » a notamment confié un proche du groupe marseillais, à La Provence.
Aubameyang a voulu s’exprimer, mais...
Cette sanction pourrait déjà marquer une rupture entre l’OM et Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat se termine en juin 2027. L’option d’un départ lors du prochain mercato serait en effet de plus en plus envisagée, dans un club qui prépare une énorme révolution. On ne sait même pas si on le reverra avec le maillot marseillais pour la dernière journée de Ligue 1 le 17 mai prochain, avec la réception du Stade Rennais au stade Vélodrome. En tout cas, La Provence nous apprend que l’international gabonais aurait un temps souhaité prendre la parole pour s’expliquer, mais a finalement abandonné de peur d’aggraver la situation.