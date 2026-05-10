«Une équipe composée de dauphins», le gros tacle de Walid Acherchour à l’OM et Benatia !

Après sa carrière de joueur, Medhi Benatia a rejoint l'OM en 2023 en tant que conseiller sportif avant d'être nommé directeur du football. Très présent pour mener à bien le projet marseillais, il a fini par démissionner en février avant d'accepter de rester jusqu'à la fin de la saison. Pour Walid Acherchour, le dirigeant n'a pas rempli sa mission.
Depuis plusieurs mois, l'OM traverse une période de crise très compliquée à gérer. Le club connaît des résultats très mitigés et l'ambiance générale est assez pesante. Le projet mis en place par Pablo Longoria et Medhi Benatia paraissait pourtant assez bien pour faire mieux. L'OM va rater le podium de Ligue 1, l'un des objectifs principaux de la saison mais pour Walid Acherchour, Medhi Benatia s'est vu trop beau avec ce vestiaire.
L'OM plonge, les joueurs pas au niveau ?
Eliminés lors de la phase régulière en Ligue des champions, les Marseillais ont ensuite connu des scénarios frustrants et répétitifs dans les autres compétitions. Au vu de l'effectif, l'OM pouvait pourtant prétendre à un podium final en Ligue 1. Mais cette équipe ne parvient pas à déployer un niveau de jeu satisfaisant. La faute à un effectif pas assez armé ? « Moi je pense que Mehdi Benatia a connu des très très grands clubs, des très très grands vestiaires qui se responsabilisaient énormément, la Roma, le Bayern, la Juventus, sauf qu’aujourd’hui il a construit une équipe composée de dauphins. De mecs très sympas, de mecs très très gentils qui n’ont pas cette âme-la » déclare Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.
Benatia va quitter l'OM
Présent jusqu'à la fin de la saison, Medhi Benatia va quitter son poste à l'OM et le club a déjà trouvé son remplaçant. Grégory Lorenzi a trouvé un accord avec l'OM et il devrait débarquer prochainement. Malgré la situation, Medhi Benatia a tout essayé pour faire fonctionner les choses mais cela n'a pas payé. « Et à partir du moment où les messages ne passent plus tu dois t’adapter à qui tu as en face. Et moi ce que je n’ai pas compris c’est surtout l’entêtement en fait de continuer à le faire » poursuit Acherchour.