«Une équipe composée de dauphins», le gros tacle de Walid Acherchour à l’OM et Benatia !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa carrière de joueur, Medhi Benatia a rejoint l'OM en 2023 en tant que conseiller sportif avant d'être nommé directeur du football. Très présent pour mener à bien le projet marseillais, il a fini par démissionner en février avant d'accepter de rester jusqu'à la fin de la saison. Pour Walid Acherchour, le dirigeant n'a pas rempli sa mission.

Depuis plusieurs mois, l'OM traverse une période de crise très compliquée à gérer. Le club connaît des résultats très mitigés et l'ambiance générale est assez pesante. Le projet mis en place par Pablo Longoria et Medhi Benatia paraissait pourtant assez bien pour faire mieux. L'OM va rater le podium de Ligue 1, l'un des objectifs principaux de la saison mais pour Walid Acherchour, Medhi Benatia s'est vu trop beau avec ce vestiaire.

L'OM plonge, les joueurs pas au niveau ? Eliminés lors de la phase régulière en Ligue des champions, les Marseillais ont ensuite connu des scénarios frustrants et répétitifs dans les autres compétitions. Au vu de l'effectif, l'OM pouvait pourtant prétendre à un podium final en Ligue 1. Mais cette équipe ne parvient pas à déployer un niveau de jeu satisfaisant. La faute à un effectif pas assez armé ? « Moi je pense que Mehdi Benatia a connu des très très grands clubs, des très très grands vestiaires qui se responsabilisaient énormément, la Roma, le Bayern, la Juventus, sauf qu’aujourd’hui il a construit une équipe composée de dauphins. De mecs très sympas, de mecs très très gentils qui n’ont pas cette âme-la » déclare Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.