Le départ de Rabiot n'est toujours digéré dans le vestiaire de l'OM : Un joueur va claquer la porte ?

Axel Cornic

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille va mettre un terme à l’une des saisons les plus chaotiques de son histoire, en espérant accrocher une qualification pour une compétition européenne. Et elle a commencé de la pire des manières avec la désormais célèbre bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui ont tous les deux été poussés vers la sortie.

Comme souvent, le mercato sera très mouvementé à Marseille. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont partis, mais désormais le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi devra tout reconstruire, avec personne qui ne semble être à l’abri. Même les joueurs les plus importants pourraient être amenés à quitter l’OM, qui a cruellement besoin d’argent.

Højbjerg n’a pas oublié... On parle beaucoup de Mason Greenwood ou de Leonardo Balerdi, mais Pierre-Emile Højbjerg serait également en instance de départ. L’Equipe décrit un capitaine totalement abandonné, usé par une saison extrêmement compliquée sur le plan mental comme physique. L’international danois, qui aurait vraisemblablement la cote en Turquie, semble également avoir été atteint par les nombreuses tensions au sein de l’OM. Le quotidien précise également qu’il n’aurait jamais vraiment tourné la page Adrien Rabiot, son compère du milieu, qui a été poussé vers la sortie en aout dernier.