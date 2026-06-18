Ayyoub Bouaddi fait sensation à la Coupe du monde 2026 : C'est totalement validé pour son transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Ayyoub Bouaddi dispute actuellement sa première Coupe du monde avec le Maroc. Titulaire au milieu de terrain face au Brésil, le joueur du LOSC a fait forte impression. Une nouvelle confirmation qu'un avenir radieux attend le Lillois. Mais avec quel club ? Alors que les plus grandes formations seraient intéressées, certains l'imaginent très bien au PSG avec Luis Enrique.

Ayant préféré le Maroc avec l'équipe de France, Ayyoub Bouaddi a été appelé par les Lions de l'Atlas pour cette Coupe du monde. Le joueur du LOSC était d'ailleurs titulaire pour le choc face au Brésil. Aligné au milieu de terrain, il a impressionné tout le monde avec sa prestation. Bouaddi explose aux yeux de tous au Mondial, ce qui pourrait lui assurer un transfert vers un grand club cet été. Le PSG serait notamment très intéressé par le Lillois et voilà que ce transfert à Paris est validé.

« Il coche absolument toutes les cases pour évoluer sous Luis Enrique » Direction le PSG pour Ayyoub Bouaddi ? Sur le papier, ça semble être un mariage parfait. Sur le plateau de L'Equipe de Greg, Karim Bennani a ainsi dit de ce possible transfert : « Tous les très bons joueurs sont PSG compatibles aujourd’hui. Mais lui en particulier. Franchement, la démonstration contre le Brésil. Le Maroc tient une pépite. Le club qui le recrutera sera très heureux ». Ambre Godillon a elle confié concernant Bouaddi et le PSG : « 18 ans, les diamants, Luis Enrique adore les polir. Il fait le travail de sape qu’il faut tout en étant technique. Je pense qu’il coche absolument toutes les cases pour évoluer sous Luis Enrique ».