Mercato - Ayyoub Bouaddi au PSG : «Une grosse somme d’argent» est évoquée dans le dossier !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été alors qu'il sort d'une grosse saison avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi figure notamment sur la short-list du PSG. Mais Fabrizio Romano l'assure, il faudra débourser une grosse somme d'argent afin de faire plier le LOSC et de pouvoir recruter le milieu de terrain marocain cet été.

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG a davantage axé son projet sur le recrutement de jeunes talents à fort potentiel, et se tourne notamment vers des profils évoluant en Ligue 1 : Bradley Barcola, Désiré Doué, Lucas Chevalier... Et cet été 2026 ne devrait pas déroger à la règle, puisque la direction du PSG est annoncée avec insistance sur les traces d'Ayyoub Bouaddi (18 ans), le jeune milieu de terrain marocain du LOSC. Mais il faudra prévoir un gros chèque pour concrétiser le transfert...

« Lille va demander une grosse somme d’argent » Fabrizio Romano a récemment fait le point sur le dossier Bouaddi, confirmant notamment l'intérêt du PSG : « Lille a signé un nouveau contrat avec Bouaddi il y a quelques mois jusqu’en 2029. Ils vont demander une grosse somme d’argent, ce ne sera pas facile pour tous les clubs intéressés. Pas seulement pour le Paris Saint-Germain parce que les champions d’Europe sont intéressés par Bouaddi, mais ils se focalisent sur d’autres postes. Maintenant, les clubs de Premier League sont parés à passer à l’attaque. Je m’attends à un été très mouvementé pour ceux qui sont proches de ce milieu de terrain très talentueux », affirme le journaliste spécialisé sur le mercato.