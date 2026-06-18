Mercato - PSG : Ce transfert à 100M€ relancé par la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, le PSG se consacre à son recrutement estival. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes, dont celle menant à Yan Diomandé. L’ailier du RB Leipzig a fait bonne impression lors de l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire dans ce Mondial, ce qui pourrait relancer son transfert cet été.

Après avoir remporté la Ligue des champions pour une seconde fois consécutive, le PSG se penche désormais sur son recrutement estival. L’objectif des dirigeants parisiens est clair : régénérer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. De nombreux noms ont donc été évoqués au cours des dernières semaines, dont celui de Yan Diomandé. L’ailier du RB Leipzig s’est montré sous son meilleur jour lors de l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire dans cette Coupe du monde 2026. Et cela pourrait bien relancer l’avenir du crack de 19 ans.

«D’autres clubs pourraient rejoindre la course» « Liverpool veut encore recruter un ailier supplémentaire. Est-ce que ce sera Diomandé ? De sûr, c’est un joueur sur la liste de Liverpool. Il est aussi sur la liste du PSG. Vous savez ce qui se passe avec la Coupe du monde. Il se débrouille plutôt bien au Mondial, ce qui veut dire que d’autres clubs pourraient rejoindre la course » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.