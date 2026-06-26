Dans le viseur du PSG, Yan Diomandé lâche une réponse sur son mercato !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG s’intéresse de près à Yan Diomandé pour renforcer son attaque, tout comme Liverpool. À seulement 19 ans, l’international ivoirien fait déjà partie des meilleurs à son poste et un transfert cet été semble possible. Toutefois, le joueur du RB Leipzig préfère se concentrer sur la Coupe du monde avant de trancher pour son avenir.

Pour le moment, le PSG n’a pas encore officiellement lancé son mercato. Le club de la capitale n’a pas recruté encore, mais cela ne l’empêche pas de travailler et d’avoir certaines pistes. Luis Campos cherche en priorité à améliorer l’attaque parisienne et pour ça il voudrait mettre la main sur Yan Diomandé qui brille du côté du RB Leipzig. Problème, Liverpool veut faire de même et aurait même déjà envoyé une offre de 100M€ à la formation allemande qui en attendrait pas moins de 130.

Diomandé évoque son avenir Alors qu’il s’est qualifié jeudi soir avec la Côte d’Ivoire pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Yan Diomandé a évoqué son avenir. L’attaquant courtisé par le PSG et Liverpool souhaite se focaliser sur la compétition. « Non, je ne sais pas (ce qu’il fera comme choix). Je ne pense pas à mon avenir après la Coupe du monde. J’essaie de concentrer toute mon énergie sur la Coupe du monde et de voir ce qui se passera ensuite, mais je ne peux rien dire à ce sujet », a déclaré l'attaquant d'après des propos rapportés par Foot Mercato.