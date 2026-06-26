Kang-in Lee proche de quitter le PSG : Le prix du transfert déjà connu ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après son arrivée en provenance de Majorque, Kang-in Lee va très certainement retourner en Espagne lors de ce mercato estival. L’international sud-coréen s’est déjà mis d’accord avec l’Atlético de Madrid. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec le PSG, pour un transfert qui devrait s’élever à environ 35M€.

En attendant de connaître l’issue du bouillant dossier Julian Alvarez (26 ans), l’Altético de Madrid pourrait très bientôt renforcer son effectif avec le recrutement de Kang-in Lee. En manque de temps de jeu depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, l’international sud-coréen (50 sélections, 11 buts) pourrait en trouver chez les Colchoneros, avec lesquels il a déjà un accord verbal, comme indiqué par le journaliste de Marca Matteo Moretto.

35M€ pour le transfert de kang-in lee à l’Atlético ? Une tendance confirmée par Mundo Deportivo, qui indique que les négociations sont entrées dans leur phase finale. Recruté contre 22M€ il y a trois ans, Kang-in Lee devrait quitter le PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, pour environ 35M€. Déjà à l’origine de son recrutement à Valence, Mateu Alemany, directeur sportif de l’Atlético de Madrid, est un grand fan du milieu offensif âgé de 25 ans et avait déjà essayé de l’attirer l’hiver dernier, mais le club de la capitale avait refusé.