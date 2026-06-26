PSG - Transfert de Kolo Muani : La solution enfin trouvée pour son départ définitif ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant toujours pas dans les plans du PSG, malgré un engagement jusqu’en juin 2028, Randal Kolo Muani est encore poussé vers la sortie dans ce mercato estival. La Juventus souhaite le récupérer et aurait déjà trouvé un accord avec l’intéressé. Reste à faire de même avec le club de la capitale.

Loin de la capitale ces deux dernières saisons, avec un prêt du côté de la Juventus en janvier 2025 puis à Tottenham l'été suivant, Randal Kolo Muani appartient toujours au PSG. Mais comme lors des dernières fenêtres des transferts, l’attaquant français sera poussé vers la sortie par le club de la capitale, et la solution pourrait encore venir de la Juve, qui garde un bon souvenir de son premier passage. L’intérêt est réciproque.

Un accord trouvé entre le joueur et la Juve Un an après son retour avorté à Turin, Randal Kolo Muani semble cette fois-ci se rapprocher de la formation italienne. Selon La Repubblica, l’international français, absent du groupe parti en Amérique du Nord pour la Coupe du monde, aurait déjà trouvé un accord avec la Juventus. Reste à faire de même avec le PSG. Le club transalpin devrait proposer un prêt avec obligation d’achat pour s’attacher ses services.