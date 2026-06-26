PSG - Transfert de Kolo Muani : La solution enfin trouvée pour son départ définitif ?

N’entrant toujours pas dans les plans du PSG, malgré un engagement jusqu’en juin 2028, Randal Kolo Muani est encore poussé vers la sortie dans ce mercato estival. La Juventus souhaite le récupérer et aurait déjà trouvé un accord avec l’intéressé. Reste à faire de même avec le club de la capitale.
Loin de la capitale ces deux dernières saisons, avec un prêt du côté de la Juventus en janvier 2025 puis à Tottenham l'été suivant, Randal Kolo Muani appartient toujours au PSG. Mais comme lors des dernières fenêtres des transferts, l’attaquant français sera poussé vers la sortie par le club de la capitale, et la solution pourrait encore venir de la Juve, qui garde un bon souvenir de son premier passage. L’intérêt est réciproque.
Un accord trouvé entre le joueur et la Juve
Un an après son retour avorté à Turin, Randal Kolo Muani semble cette fois-ci se rapprocher de la formation italienne. Selon La Repubblica, l’international français, absent du groupe parti en Amérique du Nord pour la Coupe du monde, aurait déjà trouvé un accord avec la Juventus. Reste à faire de même avec le PSG. Le club transalpin devrait proposer un prêt avec obligation d’achat pour s’attacher ses services.
Kolo Muani veut revenir à la Juventus
« Kolo Muani veut revenir, il veut porter le maillot bianconero, ce n’est pas d’aujourd’hui, ni d’hier, mais depuis janvier, Kolo Muani serait revenu volontiers, confiait récemment le journaliste Fabrizio Romano. Nous nous souvenons tous que l’été dernier, la Juve l’a un peu séduit puis abandonné. Randal Kolo Muani n’est pas parvenu à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain ; le joueur en a été déçu, il est parti à la hâte à Tottenham, et tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Mais aujourd’hui, c’est une autre Juve, c’est la Juve de Carnevali, les relations sont excellentes, Kolo Muani se montre totalement ouvert et l’accord avec le joueur est en passe d’être conclu ».