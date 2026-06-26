Mercato - PSG : Trois joueurs sacrifiés pour le transfert de Randal Kolo Muani ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été encore, la Juventus cherchera à recruter Randal Kolo Muani sur lequel le PSG ne compte plus. Néanmoins, la Vieille Dame va devoir vendre pour répondre aux exigences du club parisien. Et trois attaquants pourraient notamment être sacrifiés par la Juve pour attirer Kolo Muani.

De retour d'un prêt décevant de Tottenham, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par le PSG. Cet été encore, la Juventus souhaite récupérer l'attaquant français pour lequel les Parisiens réclament environ 40M€. Une somme trop élevée qui va pousser la Juventus à dégraisser comme le souligne le journaliste de L'EQUIPE Valentin Pauluzzi.

Trois joueurs vendus par la Juve pour Kolo Muani ? « Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais nous risquons de faire traîner les choses une fois de plus. La Juve, outre Vlahovic, devra vendre David ou Openda (voire les deux), et le transfert de Kolo Muani – dont le prix est estimé entre 35 et 40 millions d'euros – devra être financé par ces ventes. Cependant, je ne pense pas que les départs du Canadien et du Belge soient possibles immédiatement ; il faudra également envisager d'investir dans d'autres secteurs », confie-t-il dans une interview accordée Tuttojuve.com avant de poursuivre.