Mercato - PSG : Trois joueurs sacrifiés pour le transfert de Randal Kolo Muani ?

Cet été encore, la Juventus cherchera à recruter Randal Kolo Muani sur lequel le PSG ne compte plus. Néanmoins, la Vieille Dame va devoir vendre pour répondre aux exigences du club parisien. Et trois attaquants pourraient notamment être sacrifiés par la Juve pour attirer Kolo Muani.
De retour d'un prêt décevant de Tottenham, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par le PSG. Cet été encore, la Juventus souhaite récupérer l'attaquant français pour lequel les Parisiens réclament environ 40M€. Une somme trop élevée qui va pousser la Juventus à dégraisser comme le souligne le journaliste de L'EQUIPE Valentin Pauluzzi.
Trois joueurs vendus par la Juve pour Kolo Muani ?
« Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais nous risquons de faire traîner les choses une fois de plus. La Juve, outre Vlahovic, devra vendre David ou Openda (voire les deux), et le transfert de Kolo Muani – dont le prix est estimé entre 35 et 40 millions d'euros – devra être financé par ces ventes. Cependant, je ne pense pas que les départs du Canadien et du Belge soient possibles immédiatement ; il faudra également envisager d'investir dans d'autres secteurs », confie-t-il dans une interview accordée Tuttojuve.com avant de poursuivre.
«Le transfert de Kolo Muani devra être financé par ces ventes»
« Son profil est intéressant. Il peut jouer à plusieurs postes en attaque, et Spalletti a déjà joué avec des attaquants non spécialisés comme Boga et Yildiz cette saison. Je pense qu'il en est capable, mais il ne faut pas tenir pour acquis que Kolo Muani puisse réitérer ce qu'il a fait avec Motta et Tudor durant cette demi-saison », ajoute Valentin Pauluzzi qui précise également que le PSG ne fera aucun cadeau sur le plan économique : « Pourquoi serait-il plus indulgent ? Il est sorti du fair-play financier et n'est plus soumis aux restrictions de l'UEFA, il peut donc même envisager des offres plus élevées. Je ne sais pas si la Juventus pourra se permettre de garder son attaquant fin août. »