Mercato : Un joueur de l'OM va gâcher un transfert inespéré à 9M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de vendre cet été, l'OM a décidé de mettre tout son effectif sur le marché, aucun joueur ne sera retenu. Mais encore faut-il qu'ils acceptent de partir, ce qui ne semble pas être le cas de Geronimo Rulli alors que Boca Juniors serait prêt à lâcher 9M€.

Cet été, le mercato de l'OM va être très clairement influencé par sa situation économique désastreuse. Par conséquent, le club phocéen va chercher à vendre afin d'équilibrer ses comptes et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, tout l'effectif semble être à vendre et personne ne sera retenu si une belle offre arrive dans les bureaux de Grégory Lorenzi ou de Stéphane Richard. Mason Greenwood est pour le moment le dossier plus chaud, mais d'autres Marseillais vont partir cet été.

Boca Juniors prêt à lâcher 9M€ pour Rulli... Et selon les informations de TyC Sports, Geronimo Rulli pourrait faire partie des joueurs quittant l'OM cet été. Le média argentin précise même que Boca Juniors s'intéresserait au portier marseillais et serait prêt à lâcher 9M€ pour son transfert cet été. Un transfert qui serait inespéré pour le club phocéen qui ne s'attendait pas forcément à une telle opportunité pour un joueur de 34 ans auquel il ne reste qu'un an de contrat.