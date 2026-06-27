PSG : Recruté pour 20M€, ce joueur va encore être envoyé ailleurs ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, le PSG déboursait 20M€ afin de boucler l’arrivée du jeune et prometteur Gabriel Moscardo. Cependant, depuis sa signature, le milieu défensif n’a fait qu’enchaîner les prêts sans disputer la moindre rencontre officielle avec Paris. Et une fois de plus, le Brésilien de 20 ans devrait être envoyé en prêt cet été. Explications.

Une recrue intrigante. Au cours du mois de janvier 2024, le PSG déboursait un peu plus de 20M€ afin de conclure le transfert de Gabriel Moscardo. Formé à Corinthians tout comme un certain Marquinhos, le milieu défensif né en 2005 n’a jamais véritablement eu l’occasion de faire ses preuves sous les ordres de Luis Enrique à Paris. Envoyé en prêt au Brésil, au Stade de Reims, puis à Braga au Portugal la saison dernière, Gabriel Moscardo devrait de nouveau enchaîner un quatrième prêt consécutif comme l’avait révélé ESPN Brasil.

Gabriel Moscardo prêté en Espagne ? Un club étranger est d’ailleurs intéressé par son profil. A en croire les dernières indiscrétions d’El Chiringuito, l’Espanyol Barcelone, 11ème du dernier championnat d’Espagne, souhaite l’attirer en prêt cet été. Reste désormais à savoir si le PSG acceptera alors que de son côté, le joueur affirmait au mois d’avril vouloir retourner et jouer avec le club parisien.