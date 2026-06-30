Mercato - OM : Une vente à 42M€ pour débloquer le transfert de Mason Greenwood ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncée sur la piste de Mason Greenwood depuis plusieurs semaines, l’AS Rome doit d’abord vendre avant de pouvoir avancer dans ce dossier. En ce sens, la Louve serait sur le point de céder Mile Svilar à la Juventus. Une opération estimée à 42M€ et qui pourrait par la suite permettre aux Giallorossi de recruter l’attaquant de l’OM ?

Si son départ semble presque inéluctable, on ne sait pas encore où évoluera Mason Greenwood (24 ans) la saison prochaine. L’Anglais sort d’une saison à 26 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’OM, après avoir fini co-meilleur buteur de Ligue 1 lors de l’exercice 2024-2025. Si le club doit vendre, il ne souhaite pas brader son joueur pour autant, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2029, en sachant que Manchester United récupèrera 40% sur son futur transfert.

Encore un écart entre l’OM et l’AS Rome pour Greenwood L’OM attend au moins 55M€ pour se séparer de Mason Greenwood, ce qui bloque actuellement les négociations avec l’AS Rome, annoncé sur sa piste depuis plusieurs semaines désormais. Une offre de 40M€ était évoquée dimanche par la Gazzetta dello Sport, encore loin du montant attendu par Marseille. La Louve est elle aussi dans le viseur de l’UEFA et a également besoin de récupérer des liquidités, ce qui pourrait arriver très bientôt.