Mercato - OM : Une vente à 42M€ pour débloquer le transfert de Mason Greenwood ?

Annoncée sur la piste de Mason Greenwood depuis plusieurs semaines, l’AS Rome doit d’abord vendre avant de pouvoir avancer dans ce dossier. En ce sens, la Louve serait sur le point de céder Mile Svilar à la Juventus. Une opération estimée à 42M€ et qui pourrait par la suite permettre aux Giallorossi de recruter l’attaquant de l’OM ?
Si son départ semble presque inéluctable, on ne sait pas encore où évoluera Mason Greenwood (24 ans) la saison prochaine. L’Anglais sort d’une saison à 26 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’OM, après avoir fini co-meilleur buteur de Ligue 1 lors de l’exercice 2024-2025. Si le club doit vendre, il ne souhaite pas brader son joueur pour autant, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2029, en sachant que Manchester United récupèrera 40% sur son futur transfert.
Encore un écart entre l’OM et l’AS Rome pour Greenwood
L’OM attend au moins 55M€ pour se séparer de Mason Greenwood, ce qui bloque actuellement les négociations avec l’AS Rome, annoncé sur sa piste depuis plusieurs semaines désormais. Une offre de 40M€ était évoquée dimanche par la Gazzetta dello Sport, encore loin du montant attendu par Marseille. La Louve est elle aussi dans le viseur de l’UEFA et a également besoin de récupérer des liquidités, ce qui pourrait arriver très bientôt.
L’AS Rome va boucler une vente à 42M€
Car, d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’AS Rome serait sur le point d’envoyer Mile Svilar (26 ans) à la Juventus. Un accord en ce sens aurait été trouvé entre les deux parties, dans le cadre d’une opération estimée à 42M€, plus des bonus. Une vente qui permettrait aux Giallorossi de répondre aux critères imposés par l’UEFA et donc éventuellement ensuite de faire une offre correspondant aux attentes de l’OM pour Mason Greenwood, lui qui fait aussi l'objet d'un intérêt de Fenerbahçe.