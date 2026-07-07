C'est officiel, le Paris FC vire Antoine Kombouaré et annonce son nouvel entraîneur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu ces dernières semaines, le Paris FC a décidé de se séparer d'Antoine Kombouaré, qui avait pourtant réussi à redresser la barre en cours de saison. Pour le remplacer, le club parisien a décidé de nommer Liam Rosenior qui fait donc son retour en Ligue 1 après un passage d'une courte durée à Chelsea.

Arrivé en cours de saison sur le banc du Paris FC pour remplacer Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré avait parfaitement réussi sa mission... mais cela n'a pas suffi pour qu'il poursuive l'aventure. En effet, le club parisien vient d'officialiser son départ : « Le Paris FC remercie Antoine Kombouaré et son staff et leur souhaite bonne continuation pour la suite de leur carrière. » Dans la foulée, le PFC a également annoncé le nom de son nouvel entraîneur à savoir Liam Rosenior. Après un passage éphémère à Chelsea, le coach anglais fait donc son retour en Ligue 1 après avoir fait ses preuves à Strasbourg. Le PFC précise par le biais d'un communiqué que Liam Rosenior « s’est engagé avec le club jusqu’en juin 2028 et prendra ses fonctions le jeudi 9 juillet, à l’occasion de la reprise de l’entraînement collectif ».

Kombouaré s'en va, Rosenior le remplace Une signature qui réjouit Marco Neppe qui a justifié son choix. « Liam Rosenior réunit toutes les qualités que nous recherchions. C’est un entraîneur moderne, exigeant et reconnu pour sa capacité à faire progresser aussi bien les joueurs que le collectif. Au-delà de ses compétences tactiques, nous avons été particulièrement séduits par ses qualités de management et sa capacité à fédérer un groupe autour d’une vision claire. Je suis convaincu qu’il possède toutes les qualités pour réussir au Paris FC et je lui souhaite pleine réussite dans ce nouveau chapitre de sa carrière », explique le directeur sportif du Paris FC dans le communiqué du club.