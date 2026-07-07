C'est officiel, le Paris FC vire Antoine Kombouaré et annonce son nouvel entraîneur !

Comme attendu ces dernières semaines, le Paris FC a décidé de se séparer d'Antoine Kombouaré, qui avait pourtant réussi à redresser la barre en cours de saison. Pour le remplacer, le club parisien a décidé de nommer Liam Rosenior qui fait donc son retour en Ligue 1 après un passage d'une courte durée à Chelsea.
Arrivé en cours de saison sur le banc du Paris FC pour remplacer Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré avait parfaitement réussi sa mission... mais cela n'a pas suffi pour qu'il poursuive l'aventure. En effet, le club parisien vient d'officialiser son départ : « Le Paris FC remercie Antoine Kombouaré et son staff et leur souhaite bonne continuation pour la suite de leur carrière. » Dans la foulée, le PFC a également annoncé le nom de son nouvel entraîneur à savoir Liam Rosenior. Après un passage éphémère à Chelsea, le coach anglais fait donc son retour en Ligue 1 après avoir fait ses preuves à Strasbourg. Le PFC précise par le biais d'un communiqué que Liam Rosenior « s’est engagé avec le club jusqu’en juin 2028 et prendra ses fonctions le jeudi 9 juillet, à l’occasion de la reprise de l’entraînement collectif ».
Kombouaré s'en va, Rosenior le remplace
Une signature qui réjouit Marco Neppe qui a justifié son choix. « Liam Rosenior réunit toutes les qualités que nous recherchions. C’est un entraîneur moderne, exigeant et reconnu pour sa capacité à faire progresser aussi bien les joueurs que le collectif. Au-delà de ses compétences tactiques, nous avons été particulièrement séduits par ses qualités de management et sa capacité à fédérer un groupe autour d’une vision claire. Je suis convaincu qu’il possède toutes les qualités pour réussir au Paris FC et je lui souhaite pleine réussite dans ce nouveau chapitre de sa carrière », explique le directeur sportif du Paris FC dans le communiqué du club.
«Liam Rosenior réunit toutes les qualités que nous recherchions»
Antoine Arnault, propriétaire du Paris FC, a également commenté cette arrivée : « Ma famille et moi sommes très heureux d’accueillir Liam dans notre club et de le voir revenir dans notre championnat, en France. J’ai toujours été séduit par sa philosophie de jeu et par ce qu’il bâtissait avec ses équipes, souvent composées de jeunes joueurs. En lien étroit avec notre Directeur sportif, Marco Neppe, il va pouvoir façonner notre équipe masculine qui reprend l’entrainement dans quelques jours. Beaucoup de joueurs ont exprimé leur enthousiasme et nous le partageons car il illustre parfaitement le projet que nous voulons mettre en place pour installer durablement le Paris FC en Ligue 1 et pour progresser chaque année, tant dans notre jeu que dans notre classement ». Le PFC va désormais pouvoir lancer concrètement son mercato.