Bruno Genesio a signé à l’OM : Une discussion secrète révélée au grand jour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé au poste d'entraîneur de l'OM suite au licenciement d'Habib Beye, Bruno Genesio débarque donc dans un contexte très compliqué sur le plan financier, et qui devrait avoir un impact direct sur le mercato. Mais malgré tout, comme il l'a confié dans une discussion secrète avec Eric Di Meco, le nouveau coach de l'OM se montre serein.

En proie à de sérieuses difficultés financières et toujours menacé par la DNCG ainsi que par l'UEFA s'il ne redresse pas rapidement ses comptes, l'OM doit donc impérativement vendre en cette période de mercato estival. Et vendre massivement. Les joueurs disposant d'une valeur marchande intéressante sont poussés au départ, et dans tout ce contexte, Bruno Genesio a malgré tout accepté de relever le défi à l'OM.

« Je l’ai trouvé conscient du boulot qui l’attendait » Au micro de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Eric Di Meco a d'ailleurs révélé une discussion qu'il a récemment pu avoir avec Bruno Genesio sur cette mission périlleuse qui l'attend en tant qu'entraîneur de l'OM : « Je l’ai croisé à midi (mardi, NDLR), je le connais bien puisqu’on a joué contre. J’ai un peu discuté avec lui et franchement... tout d’abord je l’ai trouvé conscient du boulot qui l’attendait, des exigences du club et surtout, du challenge sportif. Je l’ai trouvé très serein. Et je trouve que sa personnalité très calme, ça ne peut être que mieux dans ce club qui a souvent vécu dans l’hystérie. On sait aujourd’hui que la gestion de De Zerbi a rendu fou un peu tout le monde, donc un peu de calme... je pense que les gens comprendront », confie l'ancien défenseur de l'OM au sujet de Genesio.