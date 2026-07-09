OM - Grégory Lorenzi : La nouvelle affaire qui risque de se terminer au tribunal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard a fait de Grégory Lorenzi le patron de la section sportive. Cependant, en plus des modalités de son arrivée qui pourraient lui valoir une comparution au tribunal à cause de son contrat non honoré à l’OGC Nice, le parquet de Marseille mènerait une investigation sur des pratiques illégales de Lorenzi entre autres avec des agents non qualifiés.

« On peut parler de Grégory Lorenzi. Il avait signé son contrat et puis il avait changé en cours de parcours. Aujourd’hui, le club veut se faire respecter. Nous, on nous fait pas de cadeau donc on a décidé, on l’a assigné au tribunal des prud’hommes. On doit passer au mois de septembre la première audience ». Nouveau président de l’OGC Nice, Maurice Cohen tenait les propos énoncés ci-dessus il y a quelques heures au sujet du nouveau directeur sportif de l’OM. Et pour cause, alors qu’un contrat avait été convenu entre le GYM et l’ex-dirigeant du Stade Brestois, ce dernier retournait sa veste pour finalement signer un autre bail avec l’Olympique de Marseille. Ce qui n’est pas du tout passé auprès du club niçois qui a donc assigné Lorenzi au tribunal.

Lorenzi au cœur d’une investigation pour utilisation illégale d’intermédiaires exerçant le métier d’agents Néanmoins, cet éventuel passage aux prud’hommes pourrait ne pas être un cas isolé pour Grégory Lorenzi. Le média Blast a creusé sur une enquête menée par le parquet de Marseille concernant un réseau d’intermédiaires du football exerçant de manière illégale le métier d’agent que certains dirigeants de clubs utilisent. Grégory Lorenzi qui officiait jusqu’à cet été pour le Stade Brestois serait ciblé par ladite investigation. Il aurait même été placé en garde à vue par les enquêteurs qui ont épinglé des dirigeants de Montpellier, de Lorient, de Bastia et donc de Brest. « C’est un malin, il prenait garde à ne pas rencontrer les intermédiaires dans les locaux du club, mais on a réuni quand même pas mal d’éléments », a affirmé un enquêteur à Blast.