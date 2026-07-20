Ferran Torres au PSG : Barcelone prépare un sale coup à Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain se doit de recruter un attaquant sur le marché des transferts afin de pallier le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Le club parisien a jusqu’au 1er septembre pour remplir cet objectif et aimerait attirer Ferran Torres au Campus PSG. C’était sans compter sur la volonté du FC Barcelone de jouer un mauvais tour à Luis Enrique. Explications.

Pendant un peu plus d’un mois, la Coupe du monde 2026 a rythmé le quotidien des plus grands joueurs du monde. 48 sélections en lice pour savoir qui succédera à l’Argentine, vainqueur de l’édition précédente, au terme des 104 rencontres. L’Albiceleste s’était hissée jusqu’en finale du Mondial dimanche, mais s’est inclinée contre l’Espagne grâce au but libérateur de Ferran Torres dans les prolongations. Muet depuis le début de la compétition, le joueur du FC Barcelone a permis à La Roja de remporter la plus belle des compétitions de sélection.

Luis Enrique souhaite voir Ferran Torres signer au PSG Dans un an, le contrat de Ferran Torres arrivera à expiration au FC Barcelone. L’attaquant polyvalent de 26 ans a évolué sous les ordres de Luis Enrique lorsque le coach du PSG était le sélectionneur de La Roja. Et selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, Enrique ferait de Torres sa priorité absolue au poste d’attaquant afin de succéder à Gonçalo Ramos parti à l’AC Milan pour 80M€ cet été.