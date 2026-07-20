PSG : Lucas Chevalier absent de la Coupe du Monde parce qu’il n’était pas apprécié par d’autres joueurs ?

Axel Cornic

Recrue phare de l'été 2025 au paris Saint-Germain, Lucas Chevalier a vécu une saison très compliquée, avec Matveï Safonov qui lui a rapidement pris la place de titulaire. Et cela a eu une grosse répercussion sur sa carrière internationale, puisqu'il n'a finalement pas été appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.

Il n'y a pas si longtemps, on parlait de lui comme du futur du football français. Mais la situation a radicalement changé pour Lucas Chevalier. Critiqué puis déclassé au PSG, l'ancien du LOSC a tout perdu en l'espace de quelques mois et a dû regarder la Coupe du monde 2026 à la télévision, puisqu'il n'a pas été appelé par Didier Deschamps.

Risser appelé à la place de Chevalier Un choix assumé par le sélectionneur de l'équipe de France, mais également par son staff, avec Robin Risser qui a été appelé à sa place. « Robin a profité de la fin de saison compliquée de Lucas Chevalier pour se faire une place dans le trio des gardiens » avait expliqué Guy Stéphan. « Il a effectué une très belle première saison en Ligue 1 avec Lens mais nous savions de quoi il pouvait être capable, puisque, par le passé, alors qu’il évoluait avec les Espoirs, il venait parfois en fin de séance donner la réplique à nos attaquants ».