PSG - Barcola sur le départ : Un transfert à 50M€ pour le remplacer ?

Alexis Brunet

La saison prochaine, le PSG n’est pas sûr de pouvoir compter sur Bradley Barcola. Après quelques années à Paris, l’ancien Lyonnais aurait des envies de départ et la Premier League lui fait les yeux doux notamment. Le club de la capitale sait qu’il peut perdre le Français et il a donc commencé ses recherches pour lui trouver un remplaçant et il pourrait bien devoir débourser 50M€.

Avec Gonçalo Ramos, le PSG a déjà dû dire adieu à un attaquant cet été. Le Portugais a rejoint l’AC Milan contre un chèque de 75M€ bonus compris, mais prochainement d’autres joueurs offensifs vont quitter Paris. C’est le cas de Kang-in Lee qui va normalement signer avec l’Atlético de Madrid, mais également de Randal Kolo Muani qui se rapproche inexorablement de la Juventus de Turin.

Ferran Torres pour remplacer Bradley Barcola ? En plus de tous ces noms cités préalablement, Bradley Barcola pourrait lui aussi aller voir ailleurs. Depuis plusieurs mois, des négociations pour une prolongation de contrat au PSG ont commencé, mais cela n’a rien donné. Selon les informations du Parisien, elles doivent reprendre après la Coupe du monde, mais rien ne dit qu’un accord sera trouvé. Paris a donc commencé à s’activer pour anticiper un futur départ et Ferran Torres fait partie des pistes. L’Espagnol ne serait pas fermé à l’idée de quitter le FC Barcelone, qui demanderait au moins 50M€ pour le laisser partir.