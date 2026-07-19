«Il y a deux possibilités» : Didier Deschamps sait ce qu’il ne veut pas faire après l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Maintenant que la Coupe du monde 2026 de l’équipe de France est terminée, Didier Deschamps va pouvoir prendre le temps de penser à la suite. En ce sens, le technicien français ne s’interdit rien, que ce soit un club ou une autre sélection. Ce sont les deux possibilités qu’il envisage, lui qui n’a pas « d’ambition de dirigeant ».

L’histoire de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France s’est conclue par une défaite spectaculaire face à l’Angleterre (4-6) samedi en petite finale de la Coupe du monde 2026. Après la rencontre, au micro de M6, l’ancien entraîneur de l’OM est revenu sur son choix de quitter son poste 14 ans après sa nomination. Une décision prise « pour le bien » des Bleus, en raison d’un environnement « devenu tellement irrespirable » autour de lui.

Deschamps se voit « entraîneur ou sélectionneur » Didier Deschamps a aussi parlé de la suite et de ce qu’il comptait faire. « Je ne sais pas ce qui m'attend, ça sera quelque chose de différent, mais ça sera quelque chose de bien aussi. Je le ferai avec le même cœur et la même passion », a-t-il déclaré. « Je vais prendre le temps de récupérer, mais je ne vais pas rester inactif non plus. Je suis quand même un privilégié, grâce au football et à l’équipe de France, d’avoir la liberté et le choix. »