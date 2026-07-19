Yan Diomande : Le transfert historique qui pourrait plomber son transfert au PSG !

Cet été, le PSG a décidé de foncer sur l’un des grands phénomènes du football mondial. Âgé de 19 ans, Yan Diomandé souhaite rejoindre le double champion d’Europe en titre. Mais alors que les dirigeants parisiens négocient depuis plusieurs semaines avec le RB Leipzig, Arsenal, plombé par un transfert historique, pourrait également tenter de recruter l’international Ivoirien. Explications.
Il y a quelques semaines, une bombe était lâchée sur le mercato du PSG. Auteur d’une belle saison au RB Leipzig, Yan Diomandé a décidé de rejoindre le club parisien au détriment de Liverpool qui s’est également penché sur son cas. Alors qu’un accord existe déjà entre les deux parties, le PSG doit désormais trouver un terrain d’entente avec le club allemand concernant l’indemnité du transfert de l’ailier né en 2006.
Arsenal se rabat sur Yan Diomandé après l’échec Rogers
Cependant, un gros transfert en Premier League pourrait rebattre les cartes de ce dossier Yan Diomandé. A en croire les dernières révélations du journaliste Fabrizio Romano, Arsenal s’intéresse désormais au jeune Ivoirien. La cause ? Les « Gunners » avaient fait de Morgan Rogers leur grande priorité sur le mercato. Cependant, le joueur de 23 ans s’apprête finalement à rejoindre Chelsea, alors que les « Blues » se sont mis d’accord avec une indemnité de transfert estimée à 137M€ ! Un record pour un joueur anglais.
Yan Diomandé souhaite rejoindre le PSG
Plombé sur son mercato, Arsenal pourrait donc jouer un mauvais tour au PSG avec Yan Diomandé. Interrogé sur son avenir à Paris durant la Coupe du Monde, le joueur lui, a esquivé la question. « Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter », confiait le joueur de 19 ans.