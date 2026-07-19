Yan Diomande : Le transfert historique qui pourrait plomber son transfert au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de foncer sur l’un des grands phénomènes du football mondial. Âgé de 19 ans, Yan Diomandé souhaite rejoindre le double champion d’Europe en titre. Mais alors que les dirigeants parisiens négocient depuis plusieurs semaines avec le RB Leipzig, Arsenal, plombé par un transfert historique, pourrait également tenter de recruter l’international Ivoirien. Explications.

Il y a quelques semaines, une bombe était lâchée sur le mercato du PSG. Auteur d’une belle saison au RB Leipzig, Yan Diomandé a décidé de rejoindre le club parisien au détriment de Liverpool qui s’est également penché sur son cas. Alors qu’un accord existe déjà entre les deux parties, le PSG doit désormais trouver un terrain d’entente avec le club allemand concernant l’indemnité du transfert de l’ailier né en 2006.

Arsenal se rabat sur Yan Diomandé après l’échec Rogers Cependant, un gros transfert en Premier League pourrait rebattre les cartes de ce dossier Yan Diomandé. A en croire les dernières révélations du journaliste Fabrizio Romano, Arsenal s’intéresse désormais au jeune Ivoirien. La cause ? Les « Gunners » avaient fait de Morgan Rogers leur grande priorité sur le mercato. Cependant, le joueur de 23 ans s’apprête finalement à rejoindre Chelsea, alors que les « Blues » se sont mis d’accord avec une indemnité de transfert estimée à 137M€ ! Un record pour un joueur anglais.