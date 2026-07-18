Mercato - PSG : Un joueur veut partir, et il a déjà choisi son prochain club !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait connaître son lot de départs, notamment au niveau de ses jeunes éléments. Ayant effectué ses débuts professionnels la saison passée sous les ordres de Luis Enrique, Noah Nsoki va quitter le club de la capitale. Le jeune ailier âgé de 19 ans a décidé de s’engager en faveur du Dinamo Zagreb en Croatie.

Le mercato estival du PSG prend de l’ampleur. Le club de la capitale avance sur ses différentes pistes de recrutement, mais reste également ouvert à plusieurs départs. Si Gonçalo Ramos a été vendu à l’AC Milan et que Kang-In Lee devrait rejoindre l’Atlético de Madrid dans les prochains jours, d’autres joueurs pourraient plier bagages. C’est notamment le cas d’Ibrahim Mbaye convoité à l’étranger, mais également du jeune Noah Nsoki.

Noah Nsoki va quitter le PSG La saison passée, le jeune ailier désormais âgé de 19 ans avait été lancé dans le grand bain par Luis Enrique. Barré par la concurrence et souhaitant définitivement lancer sa carrière ailleurs, Noah Nsoki a pris la décision de quitter le PSG comme l’annonce l’Equipe ce samedi soir. Sollicité par le Vitoria Guimaraes au Portugal, le Titi Parisien a finalement priorisé une signature en faveur du Dinamo Zagreb. Comme l’indique le quotidien sportif, étant sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, le club parisien va récupérer une indemnité de transfert.