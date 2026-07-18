Ferran Torres : Le nouvel indice qui confirme son transfert au PSG ?

Pierrick Levallet

Suite au départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale a ainsi jeté son dévolu sur Ferran Torres, qui va disputer la finale de la Coupe du monde 2026 ce samedi avec l’Espagne. Un nouvel indice confirmerait d’ailleurs de plus en plus le transfert du joueur du FC Barcelone.

Le PSG avait prévu un mercato animé cet été après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’accélérer du côté du club de la capitale. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, les dirigeants parisiens se sont mis en quête d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, mais celui de Ferran Torres revient régulièrement depuis quelques jours. Un indice confirmerait d’ailleurs de plus en plus le départ du joueur de 26 ans du FC Barcelone.

Le FC Barcelone cherche un remplaçant à Ferran Torres Comme le rapporte SPORT, le club culé se serait mis en quête d’un éventuel successeur à Ferran Torres. Et la piste qui séduirait le plus la direction catalane serait celle menant à Eli Junior Kroupi. Bournemouth réclamerait néanmoins 100M€ pour l’attaquant de 20 ans, une somme inabordable pour le FC Barcelone pour le moment. Le dossier Julian Alvarez a pris un gros coup de froid, et les pistes menant à Lautaro Martinez et Harry Kane ont été écartées. En revanche, le Barça penserait à Finik Asllani, qui pourrait quitter Hoffenheim pour 29M€.