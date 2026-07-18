Son transfert tourne au fiasco... et il s'annonce à l'OM cette saison !

Pour la première de Bruno Genesio, l’OM s’est imposé face au Yamoussoukro FC (3-0) vendredi, équipe évoluant en deuxième division ivoirienne. Une rencontre à laquelle a participé Himad Abdelli, en difficulté depuis son arrivée l’hiver dernier en provenance d’Angers, mais qui se prépare pour faire une bonne saison… à Marseille.
En stage de pré-saison en Côte d’Ivoire, l’OM disputait son premier match amical vendredi soir face au Yamoussoukro FC. En l’absence de la plupart de ses internationaux, Bruno Genesio a titularisé quelques jeunes, tels que Keyliane Abdallah, Alexi Koum et Kelyann Bezahaf, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondgobia étaient présents au milieu de terrain, derrière Amine Harit et Igor Paixao, eux aussi titulaires.
Première réussie pour Genesio
Une rencontre que l’OM a remportée sans trop de problèmes (3-0), grâce à des buts de Neal Maupay, Ange Lago et Faris Moumbagna. Hamid Abdelli a aussi pu avoir un peu de temps de jeu, lui qui n’avait pas été retenu par Habib Beye pour les trois derniers matchs de l’exercice 2025-2026, à la suite d’un échange tendu avec son entraîneur à la mi-temps de la réception de l’OGC Nice (1-1). Mais désormais, Bruno Genesio est sur le banc olympien et le milieu de terrain âgé de 26 ans, arrivé l’hiver dernier en provenance d’Angers, compte bien en profiter pour prouver sa valeur.
« Je n’ai pas montré ce que je valais »
« Ça fait du bien de reprendre. Un bon match. Il faisait chaud, mais on a gagné », a réagi Himad Abdelli au micro de Johan Oh Jeune, influenceur marseillais, après la rencontre. « Les sensations sont bonnes ? Ça revient. C’est mieux que l’année dernière, parce que je pense que je n’ai pas montré ce que je valais. Je me prépare bien pour faire une bonne saison. » L’international algérien (8 sélections) semble donc se projeter à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en 2030, bien que le club ait besoin de vendre et qu’il puisse être contraint de s’en aller si une offre arrive le concernant.