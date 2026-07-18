Son transfert tourne au fiasco... et il s'annonce à l'OM cette saison !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour la première de Bruno Genesio, l’OM s’est imposé face au Yamoussoukro FC (3-0) vendredi, équipe évoluant en deuxième division ivoirienne. Une rencontre à laquelle a participé Himad Abdelli, en difficulté depuis son arrivée l’hiver dernier en provenance d’Angers, mais qui se prépare pour faire une bonne saison… à Marseille.

En stage de pré-saison en Côte d’Ivoire, l’OM disputait son premier match amical vendredi soir face au Yamoussoukro FC. En l’absence de la plupart de ses internationaux, Bruno Genesio a titularisé quelques jeunes, tels que Keyliane Abdallah, Alexi Koum et Kelyann Bezahaf, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondgobia étaient présents au milieu de terrain, derrière Amine Harit et Igor Paixao, eux aussi titulaires.

Première réussie pour Genesio Une rencontre que l’OM a remportée sans trop de problèmes (3-0), grâce à des buts de Neal Maupay, Ange Lago et Faris Moumbagna. Hamid Abdelli a aussi pu avoir un peu de temps de jeu, lui qui n’avait pas été retenu par Habib Beye pour les trois derniers matchs de l’exercice 2025-2026, à la suite d’un échange tendu avec son entraîneur à la mi-temps de la réception de l’OGC Nice (1-1). Mais désormais, Bruno Genesio est sur le banc olympien et le milieu de terrain âgé de 26 ans, arrivé l’hiver dernier en provenance d’Angers, compte bien en profiter pour prouver sa valeur.