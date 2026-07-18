Un crack brésilien signe au PSG : Il dévoile les coulisses de son transfert !

Alexis Brunet

Pour la troisième fois consécutive, le PSG a décidé de prêter Gabriel Moscardo, qu’il avait recruté pour environ 20M€ à l’hiver 2024. Le milieu de terrain brésilien a cette fois rejoint l’Espanyol Barcelone et il a livré quelques détails sur son arrivée à Paris et notamment le fait que Luis Campos était venu le voir jouer.

Il est très difficile de s’imposer au sein du PSG de Luis Enrique et Gabriel Moscardo en est la preuve vivante. Recruté lors de l’hiver 2024 par le club de la capitale, le Brésilien n’a toujours pas évolué avec Paris. Il a été d’abord prêté au Stade de Reims, puis à Braga et cet été il a rejoint l’Espanyol Barcelone pour un prêt sans option d’achat.

Moscardo révèle les détails de son transfert au PSG Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Gabriel Moscardo est revenu sur son arrivée au PSG. Le milieu de terrain a notamment confirmé que Luis Campos était venu le voir jouer pour être sûr de lui. « Mon agent est venu me voir ; nous étions dans les derniers matchs de la saison au Corinthians, et il m’a dit que le PSG souhaitait me recruter, que Luis Campos allait venir au Brésil pour me voir. Que l’affaire était presque conclue, mais que je devais jouer. J’ai fait deux matchs incroyables et ils m’ont recruté ; ensuite, il y a eu un problème entre les présidents concernant les montants, mais le 27 décembre 2023, mon agent est arrivé et m’a annoncé que tout était bouclé. »